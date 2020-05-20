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أمانة مكة تطلق مسابقة لاختيار أفضل محتوى مرئي داخل الحجر المنزلي

تحت عنوان "تفنن من بيتك" على ألا تزيد مدة المقطع على 30 ثانية

أطلقت وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية "إدارة المناسبات والفعاليات" المسابقة الرقمية "تفنن من.. بيتك" لاختيار أفضل محتوى مرئي إبداعي مبتكر للسلوك الإيجابي من داخل الحجر المنزلي.

وبيّن مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن هذه المبادرة المنظمة تتلخص في إعداد مقاطع فيديو مبتكرة للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي، على ألا تزيد مدة التصوير على 30 ثانية ولا يقل عمر المشترك عن 12 سنة، وأن تعود ملكية جميع المشاركات لأمانة العاصمة المقدسة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ويحق للأمانة نشرها عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وهذه المسابقة تندرج في إطار الجهود الرامية للاستفادة من الحجر الصحي في تنمية المواهب في استخدام التقنية.

وأضاف المهندس "سمرقندي" أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب بإنتاج مقاطع فيديو منزلية تسلط الضوء على أنشطتهم خلال فترة الحجر الصحي، والتي تدور حول مواضيع ثقافية واجتماعية وبيئية وترفيهية.

وأشار "سمرقندي" إلى أنه يتعين على المشاركين إرسال الأعمال في تاريخ 8 شوال حتى آخر يوم لاستقبالها 18 شوال، والحرص على أن تحترم المشاركات حقوق المؤلف والملكية الفكرية وألا تتضمن أي توجه سياسي، وأن ترسل جميع الأعمال والمشاركات على البريد الالكتروني Eng-sh@holymakkah.gov.sa مع إرفاق الاسم والعمر وصورة الهوية ورقم الجوال وفئة المسابقة.

أمانة مكة الحجر المنزلي تفنن من بيتك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة تطلق مسابقة لاختيار أفضل محتوى مرئي داخل الحجر المنزلي
سبق

أطلقت وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية "إدارة المناسبات والفعاليات" المسابقة الرقمية "تفنن من.. بيتك" لاختيار أفضل محتوى مرئي إبداعي مبتكر للسلوك الإيجابي من داخل الحجر المنزلي.

وبيّن مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن هذه المبادرة المنظمة تتلخص في إعداد مقاطع فيديو مبتكرة للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي، على ألا تزيد مدة التصوير على 30 ثانية ولا يقل عمر المشترك عن 12 سنة، وأن تعود ملكية جميع المشاركات لأمانة العاصمة المقدسة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ويحق للأمانة نشرها عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وهذه المسابقة تندرج في إطار الجهود الرامية للاستفادة من الحجر الصحي في تنمية المواهب في استخدام التقنية.

وأضاف المهندس "سمرقندي" أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب بإنتاج مقاطع فيديو منزلية تسلط الضوء على أنشطتهم خلال فترة الحجر الصحي، والتي تدور حول مواضيع ثقافية واجتماعية وبيئية وترفيهية.

وأشار "سمرقندي" إلى أنه يتعين على المشاركين إرسال الأعمال في تاريخ 8 شوال حتى آخر يوم لاستقبالها 18 شوال، والحرص على أن تحترم المشاركات حقوق المؤلف والملكية الفكرية وألا تتضمن أي توجه سياسي، وأن ترسل جميع الأعمال والمشاركات على البريد الالكتروني Eng-sh@holymakkah.gov.sa مع إرفاق الاسم والعمر وصورة الهوية ورقم الجوال وفئة المسابقة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
04:50 PM

أمانة مكة تطلق مسابقة لاختيار أفضل محتوى مرئي داخل الحجر المنزلي

تحت عنوان "تفنن من بيتك" على ألا تزيد مدة المقطع على 30 ثانية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,688

أطلقت وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية "إدارة المناسبات والفعاليات" المسابقة الرقمية "تفنن من.. بيتك" لاختيار أفضل محتوى مرئي إبداعي مبتكر للسلوك الإيجابي من داخل الحجر المنزلي.

وبيّن مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن هذه المبادرة المنظمة تتلخص في إعداد مقاطع فيديو مبتكرة للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي، على ألا تزيد مدة التصوير على 30 ثانية ولا يقل عمر المشترك عن 12 سنة، وأن تعود ملكية جميع المشاركات لأمانة العاصمة المقدسة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ويحق للأمانة نشرها عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وهذه المسابقة تندرج في إطار الجهود الرامية للاستفادة من الحجر الصحي في تنمية المواهب في استخدام التقنية.

وأضاف المهندس "سمرقندي" أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب بإنتاج مقاطع فيديو منزلية تسلط الضوء على أنشطتهم خلال فترة الحجر الصحي، والتي تدور حول مواضيع ثقافية واجتماعية وبيئية وترفيهية.

وأشار "سمرقندي" إلى أنه يتعين على المشاركين إرسال الأعمال في تاريخ 8 شوال حتى آخر يوم لاستقبالها 18 شوال، والحرص على أن تحترم المشاركات حقوق المؤلف والملكية الفكرية وألا تتضمن أي توجه سياسي، وأن ترسل جميع الأعمال والمشاركات على البريد الالكتروني Eng-sh@holymakkah.gov.sa مع إرفاق الاسم والعمر وصورة الهوية ورقم الجوال وفئة المسابقة.

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