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شاب يُطلق النار على آخر إثر "هوشة" في استراحة بمحايل

"الرصاصة اخترقت فخذه" .. والجاني في قبضة الأمن

باشرت الجهات الأمنية التحقيق في إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بطلق ناري اخترق فخذه الأيمن إثر "هوشة" بين عددٍ من الشباب في إحدى الاستراحات بمحايل.

وكان الخلاف قد اندلع بين عددٍ من الشباب إثر وجودهم بإحدى الاستراحات جنوب محافظة محايل؛ لتنشب مضاربة وتنتهي بإطلاق نار على أحدهم؛ ما أدّى إلى إصابته في فخذه الأيمن؛ لينقل على أثرها لمستشفى محايل العام.

وشرعت الجهات الأمنية في التحقيق في القضية ومباشرة الموقع وتتبع الجاني.

وقالت مصادر لـ "سبق": بعد عمليات مكثّفة من التحرّي والبحث تمّ القبض على الجاني، فجر اليوم، وتقرّر إيداعه التوقيف؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

ولا يزال المصاب راقداً على السرير الأبيض بالمستشفى.

طلق ناري محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاب يُطلق النار على آخر إثر "هوشة" في استراحة بمحايل
سبق

باشرت الجهات الأمنية التحقيق في إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بطلق ناري اخترق فخذه الأيمن إثر "هوشة" بين عددٍ من الشباب في إحدى الاستراحات بمحايل.

وكان الخلاف قد اندلع بين عددٍ من الشباب إثر وجودهم بإحدى الاستراحات جنوب محافظة محايل؛ لتنشب مضاربة وتنتهي بإطلاق نار على أحدهم؛ ما أدّى إلى إصابته في فخذه الأيمن؛ لينقل على أثرها لمستشفى محايل العام.

وشرعت الجهات الأمنية في التحقيق في القضية ومباشرة الموقع وتتبع الجاني.

وقالت مصادر لـ "سبق": بعد عمليات مكثّفة من التحرّي والبحث تمّ القبض على الجاني، فجر اليوم، وتقرّر إيداعه التوقيف؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

ولا يزال المصاب راقداً على السرير الأبيض بالمستشفى.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
03:35 PM

شاب يُطلق النار على آخر إثر "هوشة" في استراحة بمحايل

"الرصاصة اخترقت فخذه" .. والجاني في قبضة الأمن

A A A
محمد طيران - محايل عسير
5
4,182

باشرت الجهات الأمنية التحقيق في إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بطلق ناري اخترق فخذه الأيمن إثر "هوشة" بين عددٍ من الشباب في إحدى الاستراحات بمحايل.

وكان الخلاف قد اندلع بين عددٍ من الشباب إثر وجودهم بإحدى الاستراحات جنوب محافظة محايل؛ لتنشب مضاربة وتنتهي بإطلاق نار على أحدهم؛ ما أدّى إلى إصابته في فخذه الأيمن؛ لينقل على أثرها لمستشفى محايل العام.

وشرعت الجهات الأمنية في التحقيق في القضية ومباشرة الموقع وتتبع الجاني.

وقالت مصادر لـ "سبق": بعد عمليات مكثّفة من التحرّي والبحث تمّ القبض على الجاني، فجر اليوم، وتقرّر إيداعه التوقيف؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

ولا يزال المصاب راقداً على السرير الأبيض بالمستشفى.

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