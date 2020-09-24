النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. جدارية الملوك وسباق دراجات وسجادة زهور في احتفاء مكة بيوم الوطن

فعاليات نفّذتها "الأمانة" ضمّت "التشكيلي" بعنوان "همة حتى القمة" وبمشاركة فنانين

شاركت أمانة العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، مظاهر الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية؛ حيث قام منسوبو إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وإدارة تشغيل وصيانة الحدائق، بتوزيع الورود في ميدان الدوارق بحي الستين، وفي حديقة منتزه الجعرانة، وحديقة أم الكتاد وفي عدة مواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة.

ونفّذت "الأمانة"، سجادة كبيرة من زهور الأمرنتس والأنجيل الطبيعي والحصى الأبيض في 8 مواقع وبمساحة 12×6م2، لتزيين الحدائق والمرافق العامة.

من جهة أخرى وضمن مظاهر الاحتفاء، نفذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، فعالية سباق الدراجات الهوائية بمشاركة ٤٠ متسابقًا بمشعر عرفات، مع تطبيق البروتوكولات الاحترازية وبدون حضور جماهيري، وفعالية الفن التشكيلي بعنوان "همة حتى القمة" بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين بحديقة العدل، إضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة في مقاهي مكة المكرمة.

كما شاركت إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بتنظيم جدارية الملوك بالمولات التجارية، والتي تعرض صورًا لملوك المملكة العربية السعودية، وأتيحت الفرصة للزوار للكتابة على الجدارية والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم باليوم الوطني، وتأكيد العرفان والولاء والافتخار بالوطن وبقيادته الحكيمة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الجميع.

وقد بثّت أمانة العاصمة المقدسة، رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية، واتباع الملصقات الأرضية التي تضمن التباعد الاجتماعي، بمسافة لا تقل عن متر ونصف، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.

أمانة العاصمة المقدسة اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. جدارية الملوك وسباق دراجات وسجادة زهور في احتفاء مكة بيوم الوطن
سبق

شاركت أمانة العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، مظاهر الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية؛ حيث قام منسوبو إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وإدارة تشغيل وصيانة الحدائق، بتوزيع الورود في ميدان الدوارق بحي الستين، وفي حديقة منتزه الجعرانة، وحديقة أم الكتاد وفي عدة مواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة.

ونفّذت "الأمانة"، سجادة كبيرة من زهور الأمرنتس والأنجيل الطبيعي والحصى الأبيض في 8 مواقع وبمساحة 12×6م2، لتزيين الحدائق والمرافق العامة.

من جهة أخرى وضمن مظاهر الاحتفاء، نفذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، فعالية سباق الدراجات الهوائية بمشاركة ٤٠ متسابقًا بمشعر عرفات، مع تطبيق البروتوكولات الاحترازية وبدون حضور جماهيري، وفعالية الفن التشكيلي بعنوان "همة حتى القمة" بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين بحديقة العدل، إضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة في مقاهي مكة المكرمة.

كما شاركت إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بتنظيم جدارية الملوك بالمولات التجارية، والتي تعرض صورًا لملوك المملكة العربية السعودية، وأتيحت الفرصة للزوار للكتابة على الجدارية والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم باليوم الوطني، وتأكيد العرفان والولاء والافتخار بالوطن وبقيادته الحكيمة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الجميع.

وقد بثّت أمانة العاصمة المقدسة، رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية، واتباع الملصقات الأرضية التي تضمن التباعد الاجتماعي، بمسافة لا تقل عن متر ونصف، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
11:43 AM

شاهد.. جدارية الملوك وسباق دراجات وسجادة زهور في احتفاء مكة بيوم الوطن

فعاليات نفّذتها "الأمانة" ضمّت "التشكيلي" بعنوان "همة حتى القمة" وبمشاركة فنانين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,134

شاركت أمانة العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، مظاهر الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية؛ حيث قام منسوبو إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وإدارة تشغيل وصيانة الحدائق، بتوزيع الورود في ميدان الدوارق بحي الستين، وفي حديقة منتزه الجعرانة، وحديقة أم الكتاد وفي عدة مواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة.

ونفّذت "الأمانة"، سجادة كبيرة من زهور الأمرنتس والأنجيل الطبيعي والحصى الأبيض في 8 مواقع وبمساحة 12×6م2، لتزيين الحدائق والمرافق العامة.

من جهة أخرى وضمن مظاهر الاحتفاء، نفذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، فعالية سباق الدراجات الهوائية بمشاركة ٤٠ متسابقًا بمشعر عرفات، مع تطبيق البروتوكولات الاحترازية وبدون حضور جماهيري، وفعالية الفن التشكيلي بعنوان "همة حتى القمة" بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين بحديقة العدل، إضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة في مقاهي مكة المكرمة.

كما شاركت إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بتنظيم جدارية الملوك بالمولات التجارية، والتي تعرض صورًا لملوك المملكة العربية السعودية، وأتيحت الفرصة للزوار للكتابة على الجدارية والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم باليوم الوطني، وتأكيد العرفان والولاء والافتخار بالوطن وبقيادته الحكيمة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الجميع.

وقد بثّت أمانة العاصمة المقدسة، رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية، واتباع الملصقات الأرضية التي تضمن التباعد الاجتماعي، بمسافة لا تقل عن متر ونصف، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,302
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,102
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,803

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة