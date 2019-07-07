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الطائف.. جرف عدة مزارع تسقي منتجاتها بمياه الصرف الصحي

تم إحالة عمالتها المُخالفة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات

جرفت لجنة سقيا المزارع ومياه الصرف الصحي بمحافظة الطائف، وبإشراف من المحافظ، سعد بن مقبل الميموني، عددًا من المزارع المجاورة لوادي العرج شمال شرق المحافظة، من خلال جولاتها الميدانية اليوم الأحد بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما تم إحالة عمالتها المُخالفة التي تُديرها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان لدعم محافظ الطائف النتائج المثمرة لعمل اللجنة والتي تمكنت من تحديد تلك المزارع التي تُسقى منتوجاتها بمياه الصرف الصحي، كما وضعت اللجنة خطة متكاملة لوادي العرج مكونة من مرحلتين، مرحلة عاجلة التنفيذ، ومرحلة مستقبلية لوضع الموقع أكثر جذبًا بيئيًا وتنمويًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. جرف عدة مزارع تسقي منتجاتها بمياه الصرف الصحي
سبق

جرفت لجنة سقيا المزارع ومياه الصرف الصحي بمحافظة الطائف، وبإشراف من المحافظ، سعد بن مقبل الميموني، عددًا من المزارع المجاورة لوادي العرج شمال شرق المحافظة، من خلال جولاتها الميدانية اليوم الأحد بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما تم إحالة عمالتها المُخالفة التي تُديرها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان لدعم محافظ الطائف النتائج المثمرة لعمل اللجنة والتي تمكنت من تحديد تلك المزارع التي تُسقى منتوجاتها بمياه الصرف الصحي، كما وضعت اللجنة خطة متكاملة لوادي العرج مكونة من مرحلتين، مرحلة عاجلة التنفيذ، ومرحلة مستقبلية لوضع الموقع أكثر جذبًا بيئيًا وتنمويًا.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
03:15 PM

الطائف.. جرف عدة مزارع تسقي منتجاتها بمياه الصرف الصحي

تم إحالة عمالتها المُخالفة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
13
6,884

جرفت لجنة سقيا المزارع ومياه الصرف الصحي بمحافظة الطائف، وبإشراف من المحافظ، سعد بن مقبل الميموني، عددًا من المزارع المجاورة لوادي العرج شمال شرق المحافظة، من خلال جولاتها الميدانية اليوم الأحد بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما تم إحالة عمالتها المُخالفة التي تُديرها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان لدعم محافظ الطائف النتائج المثمرة لعمل اللجنة والتي تمكنت من تحديد تلك المزارع التي تُسقى منتوجاتها بمياه الصرف الصحي، كما وضعت اللجنة خطة متكاملة لوادي العرج مكونة من مرحلتين، مرحلة عاجلة التنفيذ، ومرحلة مستقبلية لوضع الموقع أكثر جذبًا بيئيًا وتنمويًا.

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