النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أوقفت خطوط إنتاجها وسحبتها من الأسواق.. الغذاء والدواء تحذّر من هذه المياه

الهيئة توضح: لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أوقفت خطوط إنتاجها وسحبتها من الأسواق.. الغذاء والدواء تحذّر من هذه المياه
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
09:16 AM

أوقفت خطوط إنتاجها وسحبتها من الأسواق.. الغذاء والدواء تحذّر من هذه المياه

الهيئة توضح: لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,196

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,497
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,538
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,367
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,674

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة