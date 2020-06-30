وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

أوقفت خطوط إنتاجها وسحبتها من الأسواق.. الغذاء والدواء تحذّر من هذه المياه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-30 حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات". وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات". وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 09:16 AM

أوقفت خطوط إنتاجها وسحبتها من الأسواق.. الغذاء والدواء تحذّر من هذه المياه الهيئة توضح: لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات"





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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق.