النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات بلغ 31,158,087.. وأكثر من 560 ألفًا فارقوا الحياة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:57 PM

الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات بلغ 31,158,087.. وأكثر من 560 ألفًا فارقوا الحياة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
1
88

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,117
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,033
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,320
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة