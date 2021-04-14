ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.

الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-14 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 10:57 PM

الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا إجمالي عدد الإصابات بلغ 31,158,087.. وأكثر من 560 ألفًا فارقوا الحياة





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.