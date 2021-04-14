الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا
إجمالي عدد الإصابات بلغ 31,158,087.. وأكثر من 560 ألفًا فارقوا الحياة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.
الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-14
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.
14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:57 PM
الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا
إجمالي عدد الإصابات بلغ 31,158,087.. وأكثر من 560 ألفًا فارقوا الحياة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.