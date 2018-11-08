تدشين وافتتاح 33 مشروعًا بجامعة القصيم بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال
المستشفى الجامعي والعيادات الطبية و8 كليات ومنشآت رياضية ومبنى للعمادات وإسكان هيئة التدريس
بلغ عدد مشروعات جامعة القصيم التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - أمس ٢٨ مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 2,953,676,056, ريالاً، وبلغ عدد مشاريع الجامعة التي دشنها - أيده الله - خمسة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 196,066,430, ريالاً، كان قد أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ضمن مشروعات المنطقة.
وتتضمن المشروعات التي تربعت١١موقعاً مختلفاً من مواقع الجامعة المنتشرة بالمنطقة، المستشفى الجامعي، والعيادات الطبية، وثمان كليات تعليمية، ومنشآت رياضية، ومبنى للعمادات المساندة، ومبنى لورش كلية الهندسة، بالإضافة إلى إسكان أعضاء هيئة التدريس، وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات علمية.
وجاءت تفاصيل مشروعات جامعة القصيم كالتالي:
- المستشفى الجامعي "المليداء" ومدة المشروع: 59 شهرًا، ويتكون من ثلاثة مبان كل مبنى عبارة عن ستة طوابق به غرف طوارئ واسعة وعمليات تنويم وعناية مكثفة، بالإضافة لعدد من العيادات الأخرى، بقيمة631 مليون ريال.
- إسكان أعضاء هيئة التدريس "المليداء" ويتكون المشروع من 392 فيلا من الخرسانة مسبقة الصب وموقع عام به ممرات مشاة بقيمة 715 مليون ريال.
- إسكان أعضاء هيئة التدريس "عنيزة" ومدة المشروع: 36 شهرًا ويتكون من عدد من الفلل السكنية ومن وحدات منفصلة بقيمة 305 ملايين ريال.
- كلية الحاسب الآلي طلاب "بالمليداء" ومدة المشروع:53 شهرًا ويشمل المشروع : السنة التحضيرية، وكلية الحاسب، وإدارة تقنية المعلومات، ويتكون من قاعات دراسية ومعامل حاسب آلي بقيمة177.272.024 ريالاً.
- كلية العلوم للطالبات "بالمليداء" مدة المشروع: 66 شهرًا، بقيمة 169.979.715 ريالاً.
- كلية العلوم والآداب للطالبات "عنيزة" مدة المشروع: 52 شهرًا ويتكون من مبنى خرساني من ثلاثة أدوار وكل دور يتكون من قاعات للطالبات ومعامل دراسية ومكتب أعضاء هيئة التدريس بقيمة 122.000.000 ريال .
- كلية المجتمع "عنيزة" ومدة المشروع: 53 شهرًا ويتكون من مبنى خرساني من ثلاثة أدوار وكل دور يشمل قاعات دراسية ومكاتب.
- كلية الاقتصاد للطالبات "بالمليداء" ومدة المشروع 54 شهرًا، ومبنى خرساني يتكون من مجموعة من القاعات والمكاتب بقيمة 100.350.287 ريالاً .
- كلية الحاسب الآلي للطالبات "بالمليداء" ومدة المشروع:65 شهرًا، ويتكون من مجموعة من القاعات والمعامل والمكاتب بقيمة 98.364.057 ريالاً.
- كلية العلوم الصحية طالبات "الرس" بقيمة 89.000.000 ريال.
- كلية العلوم والآداب للطالبات "البكيرية" بقيمة96.000.000 ريال.
- المنشآت الرياضية "بالمليداء" ومدة المشروع: 79 شهرًا بمجموعة من الصالات الرياضية المغلقة للأنشطة الرياضية الداخلية وملاعب ومساحات الرياضات الخارجية على الملاعب العشبية والمرافق الملحقة بها.
تدشين وافتتاح 33 مشروعًا بجامعة القصيم بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-11-08
بلغ عدد مشروعات جامعة القصيم التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - أمس ٢٨ مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 2,953,676,056, ريالاً، وبلغ عدد مشاريع الجامعة التي دشنها - أيده الله - خمسة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 196,066,430, ريالاً، كان قد أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ضمن مشروعات المنطقة.
وتتضمن المشروعات التي تربعت١١موقعاً مختلفاً من مواقع الجامعة المنتشرة بالمنطقة، المستشفى الجامعي، والعيادات الطبية، وثمان كليات تعليمية، ومنشآت رياضية، ومبنى للعمادات المساندة، ومبنى لورش كلية الهندسة، بالإضافة إلى إسكان أعضاء هيئة التدريس، وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات علمية.
وجاءت تفاصيل مشروعات جامعة القصيم كالتالي:
- المستشفى الجامعي "المليداء" ومدة المشروع: 59 شهرًا، ويتكون من ثلاثة مبان كل مبنى عبارة عن ستة طوابق به غرف طوارئ واسعة وعمليات تنويم وعناية مكثفة، بالإضافة لعدد من العيادات الأخرى، بقيمة631 مليون ريال.
- إسكان أعضاء هيئة التدريس "المليداء" ويتكون المشروع من 392 فيلا من الخرسانة مسبقة الصب وموقع عام به ممرات مشاة بقيمة 715 مليون ريال.
- إسكان أعضاء هيئة التدريس "عنيزة" ومدة المشروع: 36 شهرًا ويتكون من عدد من الفلل السكنية ومن وحدات منفصلة بقيمة 305 ملايين ريال.
- كلية الحاسب الآلي طلاب "بالمليداء" ومدة المشروع:53 شهرًا ويشمل المشروع : السنة التحضيرية، وكلية الحاسب، وإدارة تقنية المعلومات، ويتكون من قاعات دراسية ومعامل حاسب آلي بقيمة177.272.024 ريالاً.
- كلية العلوم للطالبات "بالمليداء" مدة المشروع: 66 شهرًا، بقيمة 169.979.715 ريالاً.
- كلية العلوم والآداب للطالبات "عنيزة" مدة المشروع: 52 شهرًا ويتكون من مبنى خرساني من ثلاثة أدوار وكل دور يتكون من قاعات للطالبات ومعامل دراسية ومكتب أعضاء هيئة التدريس بقيمة 122.000.000 ريال .
- كلية المجتمع "عنيزة" ومدة المشروع: 53 شهرًا ويتكون من مبنى خرساني من ثلاثة أدوار وكل دور يشمل قاعات دراسية ومكاتب.
- كلية الاقتصاد للطالبات "بالمليداء" ومدة المشروع 54 شهرًا، ومبنى خرساني يتكون من مجموعة من القاعات والمكاتب بقيمة 100.350.287 ريالاً .
- كلية الحاسب الآلي للطالبات "بالمليداء" ومدة المشروع:65 شهرًا، ويتكون من مجموعة من القاعات والمعامل والمكاتب بقيمة 98.364.057 ريالاً.
- كلية العلوم الصحية طالبات "الرس" بقيمة 89.000.000 ريال.
- كلية العلوم والآداب للطالبات "البكيرية" بقيمة96.000.000 ريال.
- المنشآت الرياضية "بالمليداء" ومدة المشروع: 79 شهرًا بمجموعة من الصالات الرياضية المغلقة للأنشطة الرياضية الداخلية وملاعب ومساحات الرياضات الخارجية على الملاعب العشبية والمرافق الملحقة بها.
بلغ عدد مشروعات جامعة القصيم التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - أمس ٢٨ مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 2,953,676,056, ريالاً، وبلغ عدد مشاريع الجامعة التي دشنها - أيده الله - خمسة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 196,066,430, ريالاً، كان قد أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ضمن مشروعات المنطقة.
وتتضمن المشروعات التي تربعت١١موقعاً مختلفاً من مواقع الجامعة المنتشرة بالمنطقة، المستشفى الجامعي، والعيادات الطبية، وثمان كليات تعليمية، ومنشآت رياضية، ومبنى للعمادات المساندة، ومبنى لورش كلية الهندسة، بالإضافة إلى إسكان أعضاء هيئة التدريس، وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات علمية.
وجاءت تفاصيل مشروعات جامعة القصيم كالتالي:
- المستشفى الجامعي "المليداء" ومدة المشروع: 59 شهرًا، ويتكون من ثلاثة مبان كل مبنى عبارة عن ستة طوابق به غرف طوارئ واسعة وعمليات تنويم وعناية مكثفة، بالإضافة لعدد من العيادات الأخرى، بقيمة631 مليون ريال.
- إسكان أعضاء هيئة التدريس "المليداء" ويتكون المشروع من 392 فيلا من الخرسانة مسبقة الصب وموقع عام به ممرات مشاة بقيمة 715 مليون ريال.
- إسكان أعضاء هيئة التدريس "عنيزة" ومدة المشروع: 36 شهرًا ويتكون من عدد من الفلل السكنية ومن وحدات منفصلة بقيمة 305 ملايين ريال.
- كلية الحاسب الآلي طلاب "بالمليداء" ومدة المشروع:53 شهرًا ويشمل المشروع : السنة التحضيرية، وكلية الحاسب، وإدارة تقنية المعلومات، ويتكون من قاعات دراسية ومعامل حاسب آلي بقيمة177.272.024 ريالاً.
- كلية العلوم للطالبات "بالمليداء" مدة المشروع: 66 شهرًا، بقيمة 169.979.715 ريالاً.
- كلية العلوم والآداب للطالبات "عنيزة" مدة المشروع: 52 شهرًا ويتكون من مبنى خرساني من ثلاثة أدوار وكل دور يتكون من قاعات للطالبات ومعامل دراسية ومكتب أعضاء هيئة التدريس بقيمة 122.000.000 ريال .
- كلية المجتمع "عنيزة" ومدة المشروع: 53 شهرًا ويتكون من مبنى خرساني من ثلاثة أدوار وكل دور يشمل قاعات دراسية ومكاتب.
- كلية الاقتصاد للطالبات "بالمليداء" ومدة المشروع 54 شهرًا، ومبنى خرساني يتكون من مجموعة من القاعات والمكاتب بقيمة 100.350.287 ريالاً .
- كلية الحاسب الآلي للطالبات "بالمليداء" ومدة المشروع:65 شهرًا، ويتكون من مجموعة من القاعات والمعامل والمكاتب بقيمة 98.364.057 ريالاً.
- كلية العلوم الصحية طالبات "الرس" بقيمة 89.000.000 ريال.
- كلية العلوم والآداب للطالبات "البكيرية" بقيمة96.000.000 ريال.
- المنشآت الرياضية "بالمليداء" ومدة المشروع: 79 شهرًا بمجموعة من الصالات الرياضية المغلقة للأنشطة الرياضية الداخلية وملاعب ومساحات الرياضات الخارجية على الملاعب العشبية والمرافق الملحقة بها.