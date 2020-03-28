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روسيا تغلق حدودها البرية والبحرية للحد من تفشي "كورونا"

يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل

أعلنت الحكومة الروسية اليوم (السبت)، غلق الحدود ابتداءً من 30 مارس الجاري؛ في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الحكومة بأن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيُطبق على الحدود البحرية الروسية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن القرار لن يطبق على الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات وآخرين.

وعلقت البلاد بالفعل جميع الرحلات الجوية الدولية، وسجلت روسيا 1264 إصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تغلق حدودها البرية والبحرية للحد من تفشي "كورونا"
سبق

أعلنت الحكومة الروسية اليوم (السبت)، غلق الحدود ابتداءً من 30 مارس الجاري؛ في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الحكومة بأن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيُطبق على الحدود البحرية الروسية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن القرار لن يطبق على الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات وآخرين.

وعلقت البلاد بالفعل جميع الرحلات الجوية الدولية، وسجلت روسيا 1264 إصابة بفيروس كورونا.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
08:56 PM

روسيا تغلق حدودها البرية والبحرية للحد من تفشي "كورونا"

يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الروسية اليوم (السبت)، غلق الحدود ابتداءً من 30 مارس الجاري؛ في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الحكومة بأن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيُطبق على الحدود البحرية الروسية، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن القرار لن يطبق على الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات وآخرين.

وعلقت البلاد بالفعل جميع الرحلات الجوية الدولية، وسجلت روسيا 1264 إصابة بفيروس كورونا.

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