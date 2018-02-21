إدارة الهلال تعلن إقالة "دياز" وتؤكد: مستوى الفريق غير مرضي

بعد الخسارة من الاستقلال الإيراني آسيوياً

أعلنت إدارة نادي الهلال، إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وعزت إدارة النادي ذلك بسبب المستويات الغير مرضية للفريق في الفترة الماضية.

وأكدت إدارة النادي أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المدرب لمناقشته عن بعض قناعاته الفنية رغبةً منها في تحسين مستوى الفريق بيد أنه استمر في تقديم المستويات الغير مرضية والتي أدت إلى إقالته.

وقررت الإدارة تكليف "خوان براون" مدرب الفريق الأولمبي بالإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق قد خسر أمس أمام فريق الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا وسط غضب جماهيري صاحبه تعليق من تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة كاتباً: "أشك برغبة المدرب في الاستمرار".