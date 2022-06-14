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"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

شاهد.. فريق طبي بـ"ملكية ينبع" يُجري أول عملية جراحية لمواطنة مصابة بكورونا

تم تطبيق جميع المعايير الطبية المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات

تمكّن فريق طبي من المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية من إجراء أول عملية جراحية لمواطنة مصابة بفيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مع مثل هذه الحالات.

وقال الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": تم بحمد الله وتوفيقه إجراء أول عملية جراحية بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع لمواطنة مصابة بفيروس كورونا؛ بسبب نزيف في الرحم.

وأضافت أنه تم تطبيق جميع المعايير الطبية المعتمدة لوزارة الصحة ومركز ‎وقاية للتعامل مع مثل هذه الحالات مؤكدة أن السيدة حالياً تتمتع بصحة جيدة ومستقرة.

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شاهد.. فريق طبي بـ"ملكية ينبع" يُجري أول عملية جراحية لمواطنة مصابة بكورونا
سبق

تمكّن فريق طبي من المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية من إجراء أول عملية جراحية لمواطنة مصابة بفيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مع مثل هذه الحالات.

وقال الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": تم بحمد الله وتوفيقه إجراء أول عملية جراحية بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع لمواطنة مصابة بفيروس كورونا؛ بسبب نزيف في الرحم.

وأضافت أنه تم تطبيق جميع المعايير الطبية المعتمدة لوزارة الصحة ومركز ‎وقاية للتعامل مع مثل هذه الحالات مؤكدة أن السيدة حالياً تتمتع بصحة جيدة ومستقرة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:22 PM

شاهد.. فريق طبي بـ"ملكية ينبع" يُجري أول عملية جراحية لمواطنة مصابة بكورونا

تم تطبيق جميع المعايير الطبية المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
2,033

تمكّن فريق طبي من المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية من إجراء أول عملية جراحية لمواطنة مصابة بفيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مع مثل هذه الحالات.

وقال الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": تم بحمد الله وتوفيقه إجراء أول عملية جراحية بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع لمواطنة مصابة بفيروس كورونا؛ بسبب نزيف في الرحم.

وأضافت أنه تم تطبيق جميع المعايير الطبية المعتمدة لوزارة الصحة ومركز ‎وقاية للتعامل مع مثل هذه الحالات مؤكدة أن السيدة حالياً تتمتع بصحة جيدة ومستقرة.

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