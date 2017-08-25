جازان.. حصوة تتسبّب في استئصال كلية مواطن في مستشفى صبيا

المريض خضع للمتابعة بقسم التنويم.. وغادر بعد تحسن حالته

ذكرت "صحة جازان" أن أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفى صبيا العام أجروا أول عملية لاستئصال الكلية اليسرى بالمنظار الجراحي لمريضٍ في العقد الثالث من العمر، كان يعاني آلاماً مزمنة في الخاصرة اليسرى نتيجة تضخم الكلية، وتكللت بالنجاح.

وقالت "صحة جازان": حضر مريض في العقد الثالث من العمر الى المستشفى، وكان يعاني ألماً مزمناً ومتكرراً في الجهة اليسرى من البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ تبين وجود حصوة في أعلى الحالب الأيسر مع تضخم شديد وفقدان كامل لوظيفة الكلية اليسرى.

وأضافت: بعد دراسة الحالة من قبل الفريق الطبي؛ تقرّر إجراء عملية جراحية للمريض تمّ فيها استئصال الكلية اليسرى بالكامل عبر المنظار الجراحي.

وأردفت "صحة جازان": تمّ إجراء العملية التي تعد الأولى من نوعها تجرى بمستشفى صبيا العام تكللت بالنجاح، ومن ثم خضع المريض للمتابعة بقسم التنويم وبعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء غادر المستشفى.