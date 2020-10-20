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مرجعيًّا.. اعتماد مركز القلب بـ"سعود الطبية" لعلاج الرجفان الأذيني بالتبريد

شهادة تعزى لإجراء عمليات متخصصة عدة في هذا المجال دون حدوث مضاعفات

حصدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة بمركز صحة القلب- شهادة الاعتمادية كأحد المراكز المرجعية على مستوى المملكة لعلاج الرجفان الأذيني بالتبريد.

وجاء حصول المركز على الاعتمادية، بعد أن أجريت العديد من العمليات المتخصصة في هذا المجال دون حدوث أي مضاعفات بقيادة استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو.

وأوضحت المدينة، أن التقنية تعتبر من أحدث الوسائل لعلاج هذا المرض الشائع، الذي يعتبر من أكثر أمراض اختلال نظم القلب شيوعًا، وبذلك يكون قد توفر كل أنواع العلاج لاختلال نظم القلب بمدينة الملك سعود الطبية، بعد إدخال نظام التنقية ثلاثية الأبعاد CARTO حديثًا بالمركز.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرجعيًّا.. اعتماد مركز القلب بـ"سعود الطبية" لعلاج الرجفان الأذيني بالتبريد
سبق

حصدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة بمركز صحة القلب- شهادة الاعتمادية كأحد المراكز المرجعية على مستوى المملكة لعلاج الرجفان الأذيني بالتبريد.

وجاء حصول المركز على الاعتمادية، بعد أن أجريت العديد من العمليات المتخصصة في هذا المجال دون حدوث أي مضاعفات بقيادة استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو.

وأوضحت المدينة، أن التقنية تعتبر من أحدث الوسائل لعلاج هذا المرض الشائع، الذي يعتبر من أكثر أمراض اختلال نظم القلب شيوعًا، وبذلك يكون قد توفر كل أنواع العلاج لاختلال نظم القلب بمدينة الملك سعود الطبية، بعد إدخال نظام التنقية ثلاثية الأبعاد CARTO حديثًا بالمركز.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
12:15 PM

مرجعيًّا.. اعتماد مركز القلب بـ"سعود الطبية" لعلاج الرجفان الأذيني بالتبريد

شهادة تعزى لإجراء عمليات متخصصة عدة في هذا المجال دون حدوث مضاعفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة بمركز صحة القلب- شهادة الاعتمادية كأحد المراكز المرجعية على مستوى المملكة لعلاج الرجفان الأذيني بالتبريد.

وجاء حصول المركز على الاعتمادية، بعد أن أجريت العديد من العمليات المتخصصة في هذا المجال دون حدوث أي مضاعفات بقيادة استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو.

وأوضحت المدينة، أن التقنية تعتبر من أحدث الوسائل لعلاج هذا المرض الشائع، الذي يعتبر من أكثر أمراض اختلال نظم القلب شيوعًا، وبذلك يكون قد توفر كل أنواع العلاج لاختلال نظم القلب بمدينة الملك سعود الطبية، بعد إدخال نظام التنقية ثلاثية الأبعاد CARTO حديثًا بالمركز.

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