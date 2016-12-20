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"الدرون الصياد".. شاهد قنبلة الـ 500 كيلو جرام تضرب أهدافاً برية

فيديو نادر نشره الجيش الروسي

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر قصف الأهداف الأرضية باستخدام درون "الصياد" الروسي الضارب.

وأظهر الجيش الروسي فيديو نادراً لاستخدام قنبلة جوية بوزن 500 كيلوغرام من قبل درون "الصياد" الضارب الذي قذفها من ارتفاع 600 متر.

وتم تصوير الفيديو على ما يبدو فوق ميدان التدريب "أشالوك" في جنوب روسيا، حيث اختبر الدرون.

يُذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن درون "الصياد" الضارب الثقيل الروسي استخدم قنبلة جوية غير موجّهة لقصف الأهداف التدريبية.

جديرٌ بالذكر أن درون "الصياد" يمكن أن يحمل 2.8 طن من الحمولة القتالية، بما فيها الصواريخ الموجّهة وغير الموجّهة والقنابل الجوية وصواريخ "جو - جو".

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"الدرون الصياد".. شاهد قنبلة الـ 500 كيلو جرام تضرب أهدافاً برية
سبق

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر قصف الأهداف الأرضية باستخدام درون "الصياد" الروسي الضارب.

وأظهر الجيش الروسي فيديو نادراً لاستخدام قنبلة جوية بوزن 500 كيلوغرام من قبل درون "الصياد" الضارب الذي قذفها من ارتفاع 600 متر.

وتم تصوير الفيديو على ما يبدو فوق ميدان التدريب "أشالوك" في جنوب روسيا، حيث اختبر الدرون.

يُذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن درون "الصياد" الضارب الثقيل الروسي استخدم قنبلة جوية غير موجّهة لقصف الأهداف التدريبية.

جديرٌ بالذكر أن درون "الصياد" يمكن أن يحمل 2.8 طن من الحمولة القتالية، بما فيها الصواريخ الموجّهة وغير الموجّهة والقنابل الجوية وصواريخ "جو - جو".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
01:21 PM

"الدرون الصياد".. شاهد قنبلة الـ 500 كيلو جرام تضرب أهدافاً برية

فيديو نادر نشره الجيش الروسي

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
817

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر قصف الأهداف الأرضية باستخدام درون "الصياد" الروسي الضارب.

وأظهر الجيش الروسي فيديو نادراً لاستخدام قنبلة جوية بوزن 500 كيلوغرام من قبل درون "الصياد" الضارب الذي قذفها من ارتفاع 600 متر.

وتم تصوير الفيديو على ما يبدو فوق ميدان التدريب "أشالوك" في جنوب روسيا، حيث اختبر الدرون.

يُذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن درون "الصياد" الضارب الثقيل الروسي استخدم قنبلة جوية غير موجّهة لقصف الأهداف التدريبية.

جديرٌ بالذكر أن درون "الصياد" يمكن أن يحمل 2.8 طن من الحمولة القتالية، بما فيها الصواريخ الموجّهة وغير الموجّهة والقنابل الجوية وصواريخ "جو - جو".

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