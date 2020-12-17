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سفير المملكة بالجزائر يتكفّل برحلات حج شاملة التكاليف لآباء وأمّهات ضحايا "مروحية الجيش"

3 ضباط قُتلوا أمس إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر

قال سفير خادم الحرمين في الجزائر عبدالعزيز العميريني، اليوم إنه سيتكفّل برحلات حج شاملة التكاليف لآباء وأمّهات ضحايا حادث سقوط المروحية التابعة للجيش الجزائري "رحمهم الله"، موضحا ان هذا بعد زوال جائحة كورونا بإذن الله تعالى.

وكان السفير قد عبّر أمس عن تعازيه لذوي الضحايا، حيث قال عبر حسابه في "تويتر": تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد ثلاثة من ضبّاط الجيش الجزائري بعد حادث سقوط مروحية، وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدّم لأسر الشهداء ولوزارة الدفاع الجزائرية بأصدق التعازي، سائلاً العليّ القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأمس أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وجاء في بيان الوزارة أن الحادث "أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين".

وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن حادثة السقوط وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.

وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث.

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سفير المملكة بالجزائر يتكفّل برحلات حج شاملة التكاليف لآباء وأمّهات ضحايا "مروحية الجيش"
سبق

قال سفير خادم الحرمين في الجزائر عبدالعزيز العميريني، اليوم إنه سيتكفّل برحلات حج شاملة التكاليف لآباء وأمّهات ضحايا حادث سقوط المروحية التابعة للجيش الجزائري "رحمهم الله"، موضحا ان هذا بعد زوال جائحة كورونا بإذن الله تعالى.

وكان السفير قد عبّر أمس عن تعازيه لذوي الضحايا، حيث قال عبر حسابه في "تويتر": تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد ثلاثة من ضبّاط الجيش الجزائري بعد حادث سقوط مروحية، وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدّم لأسر الشهداء ولوزارة الدفاع الجزائرية بأصدق التعازي، سائلاً العليّ القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأمس أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وجاء في بيان الوزارة أن الحادث "أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين".

وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن حادثة السقوط وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.

وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
02:46 PM

سفير المملكة بالجزائر يتكفّل برحلات حج شاملة التكاليف لآباء وأمّهات ضحايا "مروحية الجيش"

3 ضباط قُتلوا أمس إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال سفير خادم الحرمين في الجزائر عبدالعزيز العميريني، اليوم إنه سيتكفّل برحلات حج شاملة التكاليف لآباء وأمّهات ضحايا حادث سقوط المروحية التابعة للجيش الجزائري "رحمهم الله"، موضحا ان هذا بعد زوال جائحة كورونا بإذن الله تعالى.

وكان السفير قد عبّر أمس عن تعازيه لذوي الضحايا، حيث قال عبر حسابه في "تويتر": تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد ثلاثة من ضبّاط الجيش الجزائري بعد حادث سقوط مروحية، وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدّم لأسر الشهداء ولوزارة الدفاع الجزائرية بأصدق التعازي، سائلاً العليّ القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأمس أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وجاء في بيان الوزارة أن الحادث "أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين".

وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن حادثة السقوط وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.

وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث.

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