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باكستان: 10 سنوات سجناً لنواز شريف

أصدرت محكمة مختصّة بالفساد في باكستان حكماً قضى بسجن رئيس الحكومة السابق نواز شريف؛ 10 أعوام.

وقُبيل أن تصدر المحكمة قرارها بعد مداولات استمرت تسعة شهور، أعلن مسؤولون في باكستان أن الآلاف من قوات الأمن وُضعت في حالة تأهب في إسلام أباد.

وذكرت تقارير أن صدور الحكم قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية في هذا البلد، سيعزّز انتقادات وُجهت إلى الجيش الباكستاني بأنه يتواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من الوصول إلى ولاية أخرى.

وتقول وثيقة الاتهام إن نواز شريف؛ وابنته؛ ونجليه؛ وصهره؛ اشتروا عقارات في لندن بأموال حكومية في واحدة من ثلاث فترات تولى فيها شريف؛ رئاسة الوزراء تسعينيات القرن الماضي، في حين تنفي الأسرة.

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باكستان: 10 سنوات سجناً لنواز شريف
سبق

أصدرت محكمة مختصّة بالفساد في باكستان حكماً قضى بسجن رئيس الحكومة السابق نواز شريف؛ 10 أعوام.

وقُبيل أن تصدر المحكمة قرارها بعد مداولات استمرت تسعة شهور، أعلن مسؤولون في باكستان أن الآلاف من قوات الأمن وُضعت في حالة تأهب في إسلام أباد.

وذكرت تقارير أن صدور الحكم قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية في هذا البلد، سيعزّز انتقادات وُجهت إلى الجيش الباكستاني بأنه يتواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من الوصول إلى ولاية أخرى.

وتقول وثيقة الاتهام إن نواز شريف؛ وابنته؛ ونجليه؛ وصهره؛ اشتروا عقارات في لندن بأموال حكومية في واحدة من ثلاث فترات تولى فيها شريف؛ رئاسة الوزراء تسعينيات القرن الماضي، في حين تنفي الأسرة.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
03:09 PM

باكستان: 10 سنوات سجناً لنواز شريف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة مختصّة بالفساد في باكستان حكماً قضى بسجن رئيس الحكومة السابق نواز شريف؛ 10 أعوام.

وقُبيل أن تصدر المحكمة قرارها بعد مداولات استمرت تسعة شهور، أعلن مسؤولون في باكستان أن الآلاف من قوات الأمن وُضعت في حالة تأهب في إسلام أباد.

وذكرت تقارير أن صدور الحكم قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية في هذا البلد، سيعزّز انتقادات وُجهت إلى الجيش الباكستاني بأنه يتواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من الوصول إلى ولاية أخرى.

وتقول وثيقة الاتهام إن نواز شريف؛ وابنته؛ ونجليه؛ وصهره؛ اشتروا عقارات في لندن بأموال حكومية في واحدة من ثلاث فترات تولى فيها شريف؛ رئاسة الوزراء تسعينيات القرن الماضي، في حين تنفي الأسرة.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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