فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تُخمد حريقًا في بناية بشارع حمدان

ناتج عن انفجار أسطوانة غاز.. وجرى إخلاء البناية احترازيًا

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي، حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيًا والسيطرة على الموقف.

وجارٍ عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحًا عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

كما أكدت الهيئة أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.