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مكة المكرمة.. مصادرة أكثر من 50 طنًّا من الأغذية الفاسدة وإغلاق 11 منشأة

في إطار جهود الأمانة لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من المواد الغذائية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين بحي النكاسة العشوائي؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف ما يقارب 40 طنًّا من حلويات الأطفال مخزنةً بطرق عشوائية ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى إتلاف أكثر من 6 أطنان من الخضروات والفواكه المتنوعة، و4 أطنان من الأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة 74 مبسطًا عشوائيًّا وعربات خشبية تُستخدم لنقل الخضار والفواكه.

من جهة أخرى نفّذت بلدية الشوقية الفرعية 560 جولة رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، وأسفرت الجولات عن إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر، واصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، وأسفر عنها مصادرة 785 كجم من الفواكه والخضار، وتسليمها؛ بعد التأكد من سلامتها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما نفّذت بلدية العمرة الفرعية جولات ميدانية لمكافحة الباعة الجائلين بمشاركة الضبط الإداري، بجوار مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ومحطة الفتح، وطريق "مكة- جدة" السريع، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية مع اللجنة المشتركة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على سوق بيع الجوالات، وأسفرت الجولات عن إغلاق 3 منشآت تجارية مخالفة؛ لعدم وجود رخص نظامية، وضبط 3 عمال يعملون بدون شهادات صحية، إلى جانب إزالة 13 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا أمام محلات الجولات، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفِرَق الميدانية للبلديات التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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مكة المكرمة.. مصادرة أكثر من 50 طنًّا من الأغذية الفاسدة وإغلاق 11 منشأة
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين بحي النكاسة العشوائي؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف ما يقارب 40 طنًّا من حلويات الأطفال مخزنةً بطرق عشوائية ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى إتلاف أكثر من 6 أطنان من الخضروات والفواكه المتنوعة، و4 أطنان من الأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة 74 مبسطًا عشوائيًّا وعربات خشبية تُستخدم لنقل الخضار والفواكه.

من جهة أخرى نفّذت بلدية الشوقية الفرعية 560 جولة رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، وأسفرت الجولات عن إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر، واصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، وأسفر عنها مصادرة 785 كجم من الفواكه والخضار، وتسليمها؛ بعد التأكد من سلامتها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما نفّذت بلدية العمرة الفرعية جولات ميدانية لمكافحة الباعة الجائلين بمشاركة الضبط الإداري، بجوار مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ومحطة الفتح، وطريق "مكة- جدة" السريع، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية مع اللجنة المشتركة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على سوق بيع الجوالات، وأسفرت الجولات عن إغلاق 3 منشآت تجارية مخالفة؛ لعدم وجود رخص نظامية، وضبط 3 عمال يعملون بدون شهادات صحية، إلى جانب إزالة 13 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا أمام محلات الجولات، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفِرَق الميدانية للبلديات التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
11:30 AM

مكة المكرمة.. مصادرة أكثر من 50 طنًّا من الأغذية الفاسدة وإغلاق 11 منشأة

في إطار جهود الأمانة لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من المواد الغذائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين بحي النكاسة العشوائي؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف ما يقارب 40 طنًّا من حلويات الأطفال مخزنةً بطرق عشوائية ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى إتلاف أكثر من 6 أطنان من الخضروات والفواكه المتنوعة، و4 أطنان من الأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة 74 مبسطًا عشوائيًّا وعربات خشبية تُستخدم لنقل الخضار والفواكه.

من جهة أخرى نفّذت بلدية الشوقية الفرعية 560 جولة رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، وأسفرت الجولات عن إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر، واصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، وأسفر عنها مصادرة 785 كجم من الفواكه والخضار، وتسليمها؛ بعد التأكد من سلامتها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما نفّذت بلدية العمرة الفرعية جولات ميدانية لمكافحة الباعة الجائلين بمشاركة الضبط الإداري، بجوار مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ومحطة الفتح، وطريق "مكة- جدة" السريع، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية مع اللجنة المشتركة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على سوق بيع الجوالات، وأسفرت الجولات عن إغلاق 3 منشآت تجارية مخالفة؛ لعدم وجود رخص نظامية، وضبط 3 عمال يعملون بدون شهادات صحية، إلى جانب إزالة 13 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا أمام محلات الجولات، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفِرَق الميدانية للبلديات التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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