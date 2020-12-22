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"الحقيل" يترأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ37 لوزراء الإسكان العرب

المباحثات تناولت أساليب التمويل العقاري والتشريعات المنظمة للتعمير

ترأس وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس, وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ(37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومؤتمر الإسكان العربي السادس، الذي يُعقد افتراضياً من جمهورية تونس خلال الفترة من 21 - 23 ديسمبر الجاري.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها الاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وأساليب التمويل العقاري، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير، وفتح مصانع ومعامل في الوطن العربي لإنتاج مواد البناء والإنشاء، وتجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي.



كما تناول الاجتماع مستجدات تصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

وقدمت وزارة الإسكان عرضاً مرئياً بعنوان "نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي"، تناولت من خلاله دور التخطيط في الترابط المجتمعي وتقوية العلاقات بين الأفراد، وأثر التوسع العمراني على ترابط المجتمع، لما له من أهداف تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بإيجاد نماذج تخطيطية عمرانية حيوية تقوي اندماج الأفراد وتعزز انتماءهم.

وتناول العرض خطورة فقدان الترابط المجتمعي بين أفراد المجتمع، إذ يؤدي ذلك إلى غياب المسؤولية وزيادة الاستهلاكية وضعف الإنتاجية بين الأفراد، وانخفاض مستوى الأمان والراحة في الأحياء، كما تطرق العرض إلى آليات تعزيز الترابط المجتمعي من خلال زيادة المسطحات الخضراء وملاعب الأطفال والمواقع المخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، والاهتمام بممرات المشاة وأماكن ممارسة الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

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"الحقيل" يترأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ37 لوزراء الإسكان العرب
سبق

ترأس وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس, وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ(37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومؤتمر الإسكان العربي السادس، الذي يُعقد افتراضياً من جمهورية تونس خلال الفترة من 21 - 23 ديسمبر الجاري.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها الاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وأساليب التمويل العقاري، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير، وفتح مصانع ومعامل في الوطن العربي لإنتاج مواد البناء والإنشاء، وتجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي.



كما تناول الاجتماع مستجدات تصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

وقدمت وزارة الإسكان عرضاً مرئياً بعنوان "نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي"، تناولت من خلاله دور التخطيط في الترابط المجتمعي وتقوية العلاقات بين الأفراد، وأثر التوسع العمراني على ترابط المجتمع، لما له من أهداف تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بإيجاد نماذج تخطيطية عمرانية حيوية تقوي اندماج الأفراد وتعزز انتماءهم.

وتناول العرض خطورة فقدان الترابط المجتمعي بين أفراد المجتمع، إذ يؤدي ذلك إلى غياب المسؤولية وزيادة الاستهلاكية وضعف الإنتاجية بين الأفراد، وانخفاض مستوى الأمان والراحة في الأحياء، كما تطرق العرض إلى آليات تعزيز الترابط المجتمعي من خلال زيادة المسطحات الخضراء وملاعب الأطفال والمواقع المخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، والاهتمام بممرات المشاة وأماكن ممارسة الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
02:32 PM

"الحقيل" يترأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ37 لوزراء الإسكان العرب

المباحثات تناولت أساليب التمويل العقاري والتشريعات المنظمة للتعمير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس, وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ(37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومؤتمر الإسكان العربي السادس، الذي يُعقد افتراضياً من جمهورية تونس خلال الفترة من 21 - 23 ديسمبر الجاري.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها الاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وأساليب التمويل العقاري، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير، وفتح مصانع ومعامل في الوطن العربي لإنتاج مواد البناء والإنشاء، وتجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي.



كما تناول الاجتماع مستجدات تصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

وقدمت وزارة الإسكان عرضاً مرئياً بعنوان "نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي"، تناولت من خلاله دور التخطيط في الترابط المجتمعي وتقوية العلاقات بين الأفراد، وأثر التوسع العمراني على ترابط المجتمع، لما له من أهداف تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بإيجاد نماذج تخطيطية عمرانية حيوية تقوي اندماج الأفراد وتعزز انتماءهم.

وتناول العرض خطورة فقدان الترابط المجتمعي بين أفراد المجتمع، إذ يؤدي ذلك إلى غياب المسؤولية وزيادة الاستهلاكية وضعف الإنتاجية بين الأفراد، وانخفاض مستوى الأمان والراحة في الأحياء، كما تطرق العرض إلى آليات تعزيز الترابط المجتمعي من خلال زيادة المسطحات الخضراء وملاعب الأطفال والمواقع المخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، والاهتمام بممرات المشاة وأماكن ممارسة الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

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