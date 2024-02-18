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فيتوريا: مجموعتنا مليئة بالتحديات.. وجاهزون لمواجهة العين

وصف فيتوريا مدرب فريق النصر مواجهة فريقه أمام العين مساء الغد في دوري أبطال آسيا بالصعبة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة صعبة ومهمة أمام خصم يملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي والجماعي".

وأضاف: كنت أتمنى المزيد من الوقت بين المباراتين من أجل استشفاء اللاعبين الذين يعانون من إصابات".

وأضاف: لعبنا مباراتين صعبتين أمام السد والشباب، وأثبت لاعبونا تميزهم البدني.

وزاد: مجموعتنا صعبة، لذلك فكل مبارياتها مليئة بالتحديات الكبيرة.

وشدد فيتوريا على ثقته بلاعبي فريقه وقال: "لدينا لاعبون مميزون وثقتنا فيهم عالية".

وختم حديثه بالقول: "أعرف مدرب العين البرتغالي بيدرو وهو مدرب جيد وفخر بالنسبة لنا كبرتغاليين".

دوري أبطال آسيا النصر العين مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيتوريا: مجموعتنا مليئة بالتحديات.. وجاهزون لمواجهة العين
سبق

وصف فيتوريا مدرب فريق النصر مواجهة فريقه أمام العين مساء الغد في دوري أبطال آسيا بالصعبة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة صعبة ومهمة أمام خصم يملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي والجماعي".

وأضاف: كنت أتمنى المزيد من الوقت بين المباراتين من أجل استشفاء اللاعبين الذين يعانون من إصابات".

وأضاف: لعبنا مباراتين صعبتين أمام السد والشباب، وأثبت لاعبونا تميزهم البدني.

وزاد: مجموعتنا صعبة، لذلك فكل مبارياتها مليئة بالتحديات الكبيرة.

وشدد فيتوريا على ثقته بلاعبي فريقه وقال: "لدينا لاعبون مميزون وثقتنا فيهم عالية".

وختم حديثه بالقول: "أعرف مدرب العين البرتغالي بيدرو وهو مدرب جيد وفخر بالنسبة لنا كبرتغاليين".

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
12:19 AM

فيتوريا: مجموعتنا مليئة بالتحديات.. وجاهزون لمواجهة العين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف فيتوريا مدرب فريق النصر مواجهة فريقه أمام العين مساء الغد في دوري أبطال آسيا بالصعبة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة صعبة ومهمة أمام خصم يملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي والجماعي".

وأضاف: كنت أتمنى المزيد من الوقت بين المباراتين من أجل استشفاء اللاعبين الذين يعانون من إصابات".

وأضاف: لعبنا مباراتين صعبتين أمام السد والشباب، وأثبت لاعبونا تميزهم البدني.

وزاد: مجموعتنا صعبة، لذلك فكل مبارياتها مليئة بالتحديات الكبيرة.

وشدد فيتوريا على ثقته بلاعبي فريقه وقال: "لدينا لاعبون مميزون وثقتنا فيهم عالية".

وختم حديثه بالقول: "أعرف مدرب العين البرتغالي بيدرو وهو مدرب جيد وفخر بالنسبة لنا كبرتغاليين".

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