النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنك المركزي السعودي يطلق عمليات "الريبو" باستخدام "بلومبرغ".. مطلع يناير

في إطار المساعي الرامية لتطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية

يبدأ البنك المركزي السعودي ابتداءً من شهر يناير لعام 2022م في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس "الريبو والريبو العكسي"، وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبرغ للمزادات.

وقد أعلن خلال العام 2018م إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات "منصة ساما الإلكترونية" باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، الذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات.

وصرح نائب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بأن هذا التعاون مع بلومبرغ يمثل المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وسيكون لرفع كفاءة الجوانب التشغيلية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، كما أن ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة من خلال التداولات الإلكترونية".

من جانبه قال الرئيس العالمي لحلول التجارة الإلكترونية في بلومبرغ نيكولاس بين: "يعدّ نظام بلومبرغ للمزادات جزءاً من مجموعة حلول بلومبرغ المصممة للمساعدة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والسيولة والكفاءة في أسواق رأس المال، ويسرّنا أن نواصل هذا التعاون المثمر مع البنك المركزي السعودي؛ لدعمه في إضفاء الطابع الإلكتروني على عملياته".

وأضاف أنه يتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات، الذي يعدّ جزءاً من حلول بلومبرغ للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الحكومية؛ لإجراء المزادات إلكترونياً من قبل المشاركين في السوق لتتبع هذه المزادات والمشاركة فيها، كما يوفر النظام بيئة آمنة لإصدار سندات الدين وإعادة شراء الديون، وإجراء عمليات السوق المفتوحة الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، وكل ذلك ضمن حل واحد متكامل، كما يتكامل هذا الحلّ مع أدوات البيانات والأخبار والتحليلات والاتصالات التي توفرها منصات "بلومبرغ تيرمنال"، ويتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات في أكثر من 30 دولة حول العالم.

البنك المركزي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البنك المركزي السعودي يطلق عمليات "الريبو" باستخدام "بلومبرغ".. مطلع يناير
سبق

يبدأ البنك المركزي السعودي ابتداءً من شهر يناير لعام 2022م في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس "الريبو والريبو العكسي"، وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبرغ للمزادات.

وقد أعلن خلال العام 2018م إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات "منصة ساما الإلكترونية" باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، الذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات.

وصرح نائب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بأن هذا التعاون مع بلومبرغ يمثل المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وسيكون لرفع كفاءة الجوانب التشغيلية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، كما أن ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة من خلال التداولات الإلكترونية".

من جانبه قال الرئيس العالمي لحلول التجارة الإلكترونية في بلومبرغ نيكولاس بين: "يعدّ نظام بلومبرغ للمزادات جزءاً من مجموعة حلول بلومبرغ المصممة للمساعدة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والسيولة والكفاءة في أسواق رأس المال، ويسرّنا أن نواصل هذا التعاون المثمر مع البنك المركزي السعودي؛ لدعمه في إضفاء الطابع الإلكتروني على عملياته".

وأضاف أنه يتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات، الذي يعدّ جزءاً من حلول بلومبرغ للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الحكومية؛ لإجراء المزادات إلكترونياً من قبل المشاركين في السوق لتتبع هذه المزادات والمشاركة فيها، كما يوفر النظام بيئة آمنة لإصدار سندات الدين وإعادة شراء الديون، وإجراء عمليات السوق المفتوحة الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، وكل ذلك ضمن حل واحد متكامل، كما يتكامل هذا الحلّ مع أدوات البيانات والأخبار والتحليلات والاتصالات التي توفرها منصات "بلومبرغ تيرمنال"، ويتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات في أكثر من 30 دولة حول العالم.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
06:06 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:04 AM

البنك المركزي السعودي يطلق عمليات "الريبو" باستخدام "بلومبرغ".. مطلع يناير

في إطار المساعي الرامية لتطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,502

يبدأ البنك المركزي السعودي ابتداءً من شهر يناير لعام 2022م في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس "الريبو والريبو العكسي"، وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبرغ للمزادات.

وقد أعلن خلال العام 2018م إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات "منصة ساما الإلكترونية" باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، الذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات.

وصرح نائب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بأن هذا التعاون مع بلومبرغ يمثل المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وسيكون لرفع كفاءة الجوانب التشغيلية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، كما أن ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة من خلال التداولات الإلكترونية".

من جانبه قال الرئيس العالمي لحلول التجارة الإلكترونية في بلومبرغ نيكولاس بين: "يعدّ نظام بلومبرغ للمزادات جزءاً من مجموعة حلول بلومبرغ المصممة للمساعدة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والسيولة والكفاءة في أسواق رأس المال، ويسرّنا أن نواصل هذا التعاون المثمر مع البنك المركزي السعودي؛ لدعمه في إضفاء الطابع الإلكتروني على عملياته".

وأضاف أنه يتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات، الذي يعدّ جزءاً من حلول بلومبرغ للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الحكومية؛ لإجراء المزادات إلكترونياً من قبل المشاركين في السوق لتتبع هذه المزادات والمشاركة فيها، كما يوفر النظام بيئة آمنة لإصدار سندات الدين وإعادة شراء الديون، وإجراء عمليات السوق المفتوحة الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، وكل ذلك ضمن حل واحد متكامل، كما يتكامل هذا الحلّ مع أدوات البيانات والأخبار والتحليلات والاتصالات التي توفرها منصات "بلومبرغ تيرمنال"، ويتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات في أكثر من 30 دولة حول العالم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة