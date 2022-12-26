حزام سحب ممطرة من جدة غرباً للدمام شرقاً.. تفاصيل عن "أولى موجات التقلب الجوي"

تتركز قوة السحب على القطاع الغربي إضافة إلى الأجزاء الشمالية الغربية من منطقة الرياض

يُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار، إلى بدء دخول الموجة الأولى من سلسلة التقلبات الجوية المنتظر تأثيرها على المملكة -بمشيئة الله- اعتباراً من يوم الثلاثاء.

ووفق موقع "طقس العرب"، فإن أمطاراً منتظرة في عديد من المناطق، وأن حزاماً من السحب الممطرة ممتدٌ من جدة غرباً حتى الدمام وحفر الباطن شرقاً.

وفي التفاصيل، يُتوقع -بمشيئة الله- يومي الثلاثاء والأربعاء أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر لتندفع على شكل تخارج بحرية نحو مدينة جدة والسواحل الغربية من المملكة، تمتد بشكل تدريجي نحو الأجزاء الداخلية لتشمل كلاً من مكة المكرّمة والطائف وأجزاءً من المدينة المنوّرة وامتداداً حتى الرياض والقصيم وأجزاءً من المنطقة الشرقية "بما فيها الدمام" وحفر الباطن.

كما يُتوقع -بمشيئة الله- أن يكون تركز قوة السحب على القطاع الغربي من المملكة، إضافة إلى الأجزاء الشمالية الغربية من منطقة الرياض بحيث تكون متوسطة الشدة مع بؤر غزيرة أحياناً، في حين تكون الهطولات متوسطة إلى خفيفة الشدة في باقي المناطق.