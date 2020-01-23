"العبدالعالي": تذبذب بالمنحنى الوبائي لحالات كورونا.. و"نستبشر خيرًا"
قال: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة.. خذوها الآن
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، و"نستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.
"العبدالعالي": تذبذب بالمنحنى الوبائي لحالات كورونا.. و"نستبشر خيرًا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-23
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، و"نستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:05 PM
"العبدالعالي": تذبذب بالمنحنى الوبائي لحالات كورونا.. و"نستبشر خيرًا"
قال: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة.. خذوها الآن
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، و"نستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.