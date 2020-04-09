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بوركينا فاسو تُسجل 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 414 حالة

سجلت حالة وفاة وحيدة وتعافي 46 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد

سجلت بوركينا فاسو، الأربعاء، 30 حالة مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 414 حالة منذ 9 مارس الماضي.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة بوركينافاسو اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء داخل البلاد.

بوركينا فاسو فيروس كورونا الجديد

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بوركينا فاسو تُسجل 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 414 حالة
سبق

سجلت بوركينا فاسو، الأربعاء، 30 حالة مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 414 حالة منذ 9 مارس الماضي.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة بوركينافاسو اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء داخل البلاد.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:22 AM

بوركينا فاسو تُسجل 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 414 حالة

سجلت حالة وفاة وحيدة وتعافي 46 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بوركينا فاسو، الأربعاء، 30 حالة مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 414 حالة منذ 9 مارس الماضي.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة بوركينافاسو اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء داخل البلاد.

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