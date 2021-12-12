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"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

678 مستفيداً من مركز الصحة العامة برالي حائل

فيما لم تُسجَّل أي إصابات أو أي حالات اشتباه بأمراض معدية

قدّم مركز الصحة العامة بصحة حائل خدماته الصحية لـ678 شخصاً من 21 دولة، من مشاركي رالي حائل تويوتا الدولي 2021 وزوّاره، حيث بلغ عدد المترددين على المركز 67 شخاصاً لتلقي الاستفسارات، ومتابعة الحالات الصحية، والاستشارات، والدعم النفسي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التطعيمات المصاحبة لفعاليات الرالي 87 شخصاً، وتم إجراء مسحة فحص للكشف عن كورونا لـ 498 شخصاً من المشاركين في الرالي.

وأكد المدير العام للصحة في حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أنه طيلة أيام الرالي تم تجهيز مركز لمراقبة الصحة العامة في فندق الميلينيوم للوفود والمشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2021 بطاقم طبي متكامل يصل لـ 60 فرداً من أطباء وفنيين، إضافةً إلى عيادة مجهزة من طبيب متخصص وكادر فني وصيدلية، مشيراً إلى أنه لم تُسجَّل أي إصابات أو أي حالات اشتباه بأمراض مُعدِية خلال الرالي.

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678 مستفيداً من مركز الصحة العامة برالي حائل
سبق

قدّم مركز الصحة العامة بصحة حائل خدماته الصحية لـ678 شخصاً من 21 دولة، من مشاركي رالي حائل تويوتا الدولي 2021 وزوّاره، حيث بلغ عدد المترددين على المركز 67 شخاصاً لتلقي الاستفسارات، ومتابعة الحالات الصحية، والاستشارات، والدعم النفسي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التطعيمات المصاحبة لفعاليات الرالي 87 شخصاً، وتم إجراء مسحة فحص للكشف عن كورونا لـ 498 شخصاً من المشاركين في الرالي.

وأكد المدير العام للصحة في حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أنه طيلة أيام الرالي تم تجهيز مركز لمراقبة الصحة العامة في فندق الميلينيوم للوفود والمشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2021 بطاقم طبي متكامل يصل لـ 60 فرداً من أطباء وفنيين، إضافةً إلى عيادة مجهزة من طبيب متخصص وكادر فني وصيدلية، مشيراً إلى أنه لم تُسجَّل أي إصابات أو أي حالات اشتباه بأمراض مُعدِية خلال الرالي.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
04:48 PM

678 مستفيداً من مركز الصحة العامة برالي حائل

فيما لم تُسجَّل أي إصابات أو أي حالات اشتباه بأمراض معدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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قدّم مركز الصحة العامة بصحة حائل خدماته الصحية لـ678 شخصاً من 21 دولة، من مشاركي رالي حائل تويوتا الدولي 2021 وزوّاره، حيث بلغ عدد المترددين على المركز 67 شخاصاً لتلقي الاستفسارات، ومتابعة الحالات الصحية، والاستشارات، والدعم النفسي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التطعيمات المصاحبة لفعاليات الرالي 87 شخصاً، وتم إجراء مسحة فحص للكشف عن كورونا لـ 498 شخصاً من المشاركين في الرالي.

وأكد المدير العام للصحة في حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أنه طيلة أيام الرالي تم تجهيز مركز لمراقبة الصحة العامة في فندق الميلينيوم للوفود والمشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2021 بطاقم طبي متكامل يصل لـ 60 فرداً من أطباء وفنيين، إضافةً إلى عيادة مجهزة من طبيب متخصص وكادر فني وصيدلية، مشيراً إلى أنه لم تُسجَّل أي إصابات أو أي حالات اشتباه بأمراض مُعدِية خلال الرالي.

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