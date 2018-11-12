"القحطاني" إلى رتبة مقدم بجوازات نجران
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد محمد عبدالله آل سبعان القحطاني بجوازات منطقة نجران إلى رتبته الجديدة " مقدم " وقدم علي القحطاني أبو جسار له التهنئة متمنياً له التوفيق.
فيما أعرب المقدم " القحطاني " عن سعادته بهذه الترقية والتي عدها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.
"القحطاني" إلى رتبة مقدم بجوازات نجران
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-12
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد محمد عبدالله آل سبعان القحطاني بجوازات منطقة نجران إلى رتبته الجديدة " مقدم " وقدم علي القحطاني أبو جسار له التهنئة متمنياً له التوفيق.
فيما أعرب المقدم " القحطاني " عن سعادته بهذه الترقية والتي عدها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
10:31 PM
"القحطاني" إلى رتبة مقدم بجوازات نجران
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد محمد عبدالله آل سبعان القحطاني بجوازات منطقة نجران إلى رتبته الجديدة " مقدم " وقدم علي القحطاني أبو جسار له التهنئة متمنياً له التوفيق.
فيما أعرب المقدم " القحطاني " عن سعادته بهذه الترقية والتي عدها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.