النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاهم سعودي - إماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مذكرة تهدف لتوحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي

أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فقد قام مبارك راشد المنصوري؛ محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسيف هادف الشامسي؛ نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي؛ رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له. .

وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاهم سعودي - إماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سبق

أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فقد قام مبارك راشد المنصوري؛ محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسيف هادف الشامسي؛ نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي؛ رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له. .

وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:50 AM

تفاهم سعودي - إماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مذكرة تهدف لتوحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,019

أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فقد قام مبارك راشد المنصوري؛ محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسيف هادف الشامسي؛ نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي؛ رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له. .

وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,155
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,443
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,500
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,514

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة