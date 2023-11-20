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بدء الدوام الشتوي الأحد المقبل في "الرياض والباحة"

لجميع مدارس المنطقتين في المراحل الدراسية كافة

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي؛ ببدء الدوام الشتوي في جميع مدارس منطقة الرياض للبنين والبنات، اعتباراً من الأحد المقبل.

وأكّد تفعيل صلاحية قادة المدارس في إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في حال تغير الأحوال الجوية التي تسبّب ضرراً على الطلاب والطالبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم الرياض" علي الغامدي: تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم على سلامة وأمن الطلاب والطالبات مع دخول فصل الشتاء وما يصحبه من متغيرات جوية وأجواء ممطرة وانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وأضاف: وفق الدوام الشتوي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:00 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الـ 7:15 دقيقة، والإدارة تسعى بشكل دائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.

كما اعتمد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1441/03/27هـ.

وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون في الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً, داعية قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.

الدوام الشتوي مدير عام التعليم الرياض الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء الدوام الشتوي الأحد المقبل في "الرياض والباحة"
سبق

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي؛ ببدء الدوام الشتوي في جميع مدارس منطقة الرياض للبنين والبنات، اعتباراً من الأحد المقبل.

وأكّد تفعيل صلاحية قادة المدارس في إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في حال تغير الأحوال الجوية التي تسبّب ضرراً على الطلاب والطالبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم الرياض" علي الغامدي: تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم على سلامة وأمن الطلاب والطالبات مع دخول فصل الشتاء وما يصحبه من متغيرات جوية وأجواء ممطرة وانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وأضاف: وفق الدوام الشتوي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:00 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الـ 7:15 دقيقة، والإدارة تسعى بشكل دائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.

كما اعتمد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1441/03/27هـ.

وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون في الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً, داعية قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:33 PM

بدء الدوام الشتوي الأحد المقبل في "الرياض والباحة"

لجميع مدارس المنطقتين في المراحل الدراسية كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي؛ ببدء الدوام الشتوي في جميع مدارس منطقة الرياض للبنين والبنات، اعتباراً من الأحد المقبل.

وأكّد تفعيل صلاحية قادة المدارس في إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في حال تغير الأحوال الجوية التي تسبّب ضرراً على الطلاب والطالبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم الرياض" علي الغامدي: تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم على سلامة وأمن الطلاب والطالبات مع دخول فصل الشتاء وما يصحبه من متغيرات جوية وأجواء ممطرة وانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وأضاف: وفق الدوام الشتوي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:00 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الـ 7:15 دقيقة، والإدارة تسعى بشكل دائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.

كما اعتمد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1441/03/27هـ.

وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون في الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً, داعية قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.

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