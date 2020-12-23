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أمير الباحة يدشن مشروع "من يؤويني"

لبناء 70 مسكناً وترميم 200 وحدة للأيتام

دشّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية أكناف لرعاية الأيتام اليوم، مشروع "من يؤويني" لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم، والذي تنفذه جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية.

ولدى وصوله للموقع قام بوضع حجر الأساس للمشروع, الذي تضمن لبناء 70 وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة، وترميم 200 مسكن بتكلفة إجمالية تزيد عن 20 مليون ريال.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالباحة سعيد بن أحمد الغامدي كلمة أكد خلالها أن الجمعية تقوم بتنفيذ هذا المشروع ضمن خططها وبرامجها ومشاريعها الطموحة، وذلك لتأصيل مبدأ التكامل بين القطاع الثالث لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم الوطن والمواطن ضمن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

بعد ذلك ألقى الوكيل المساعد للإسكان التنموي المهندس ماجد بن محمد الزهراني كلمة نوه من خلالها بتعزيز وتطوير دور القطاع الغير ربحي في خدمة الفرد والمجتمع، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث إن مبادرة الإسكان التنموي تعمل على تمكين وتنظيم القطاع الإسكاني ورفع توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع.

أثر ذلك شاهد أمير المنطقة عرض تعريفي بعنوان "من يؤويني".

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة الباحة عدداً من الجهات الداعمة والمشاركة في المشروع، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يدشن مشروع "من يؤويني"
سبق

دشّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية أكناف لرعاية الأيتام اليوم، مشروع "من يؤويني" لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم، والذي تنفذه جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية.

ولدى وصوله للموقع قام بوضع حجر الأساس للمشروع, الذي تضمن لبناء 70 وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة، وترميم 200 مسكن بتكلفة إجمالية تزيد عن 20 مليون ريال.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالباحة سعيد بن أحمد الغامدي كلمة أكد خلالها أن الجمعية تقوم بتنفيذ هذا المشروع ضمن خططها وبرامجها ومشاريعها الطموحة، وذلك لتأصيل مبدأ التكامل بين القطاع الثالث لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم الوطن والمواطن ضمن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

بعد ذلك ألقى الوكيل المساعد للإسكان التنموي المهندس ماجد بن محمد الزهراني كلمة نوه من خلالها بتعزيز وتطوير دور القطاع الغير ربحي في خدمة الفرد والمجتمع، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث إن مبادرة الإسكان التنموي تعمل على تمكين وتنظيم القطاع الإسكاني ورفع توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع.

أثر ذلك شاهد أمير المنطقة عرض تعريفي بعنوان "من يؤويني".

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة الباحة عدداً من الجهات الداعمة والمشاركة في المشروع، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
02:19 PM

أمير الباحة يدشن مشروع "من يؤويني"

لبناء 70 مسكناً وترميم 200 وحدة للأيتام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دشّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية أكناف لرعاية الأيتام اليوم، مشروع "من يؤويني" لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم، والذي تنفذه جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية.

ولدى وصوله للموقع قام بوضع حجر الأساس للمشروع, الذي تضمن لبناء 70 وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة، وترميم 200 مسكن بتكلفة إجمالية تزيد عن 20 مليون ريال.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالباحة سعيد بن أحمد الغامدي كلمة أكد خلالها أن الجمعية تقوم بتنفيذ هذا المشروع ضمن خططها وبرامجها ومشاريعها الطموحة، وذلك لتأصيل مبدأ التكامل بين القطاع الثالث لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم الوطن والمواطن ضمن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

بعد ذلك ألقى الوكيل المساعد للإسكان التنموي المهندس ماجد بن محمد الزهراني كلمة نوه من خلالها بتعزيز وتطوير دور القطاع الغير ربحي في خدمة الفرد والمجتمع، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث إن مبادرة الإسكان التنموي تعمل على تمكين وتنظيم القطاع الإسكاني ورفع توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع.

أثر ذلك شاهد أمير المنطقة عرض تعريفي بعنوان "من يؤويني".

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة الباحة عدداً من الجهات الداعمة والمشاركة في المشروع، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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