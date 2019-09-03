"التويجري" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15

عبّر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة مثمّنًا الثقة الغالية من القيادة الرشيدة واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعمل من أجل خدمة الوطن.

كما أعرب "التويجري" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه على الدعم الكبير الذي تجده أمانة المنطقة من سموهما, والشكر الجزيل لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي على دعمه وتوجيهاته لكل ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن, والشكر موصول لأمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري.