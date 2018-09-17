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النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملَي "أرامكو"

بلغ سعر مزيج خام برنت العالمي 68.72 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم، على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملَي نفط بالمملكة.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتاً أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملَي "أرامكو"
سبق

انخفضت أسعار النفط، اليوم، على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملَي نفط بالمملكة.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتاً أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:38 AM

النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملَي "أرامكو"

بلغ سعر مزيج خام برنت العالمي 68.72 دولار للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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انخفضت أسعار النفط، اليوم، على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملَي نفط بالمملكة.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتاً أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.

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