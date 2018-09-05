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فيديو.. الخثلان: لا بأس باستمرار الموظف الحاصل على شهادته بالغش في عمله

اشترط توبته وأن يطوِّر أداءه بالعمل حتى يكون في مستوى زملائه أو أفضل منهم

أفتى عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، بجواز استمرار الموظف الذي حصل على شهادته بالغش في عمله.

واشترط "الخثلان" أن يطوِّر الموظف نفسه بأخذ دورات في مجال العمل؛ حتى يكون في مستوى زملائه، أو أفضل منهم، مع التوبة إلى الله – عز وجل - مما حصل منه. مشددًا على أن الغش من كبائر الذنوب؛ وعلى الإنسان التوبة من هذا الأمر؛ لأن هذا العمل عمل محرم.

جاء ذلك ردًّا عن حكم الوظيفة والراتب بشهادة حصل عليها الإنسان بالغش، وذلك في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الليلة؛ إذ قال فضيلته في هذا الصدد: "الغش من كبائر الذنوب؛ وعليه التوبة من هذا الأمر؛ لأن هذا العمل عمل محرم؛ وعليه أن يتوب بالندم على ما حصل منه، والإقلاع عن المعصية، والعزم على ألا يعود إليها أبدًا".

وأضاف: "الشهادات التي يُوظَّف بها الإنسان تدل على أن هذا الموظف لديه الكفاءة والأهلية لممارسة هذا العمل.. فهذا هو مدلول هذه الشهادات".

وأردف الخثلان: "إذا كان هذا السائل أو المسؤول عنه يرى من نفسه أنه في مستوى زملائه الذين يعملون معه في هذه الدائرة، وأنه لا يقل عنهم إن لم يكن أفضل منهم، أو أنه يقل عنهم قليلاً، فهنا لا بأس أن يستمر في عمله، ويمكن أن يطوِّر نفسه بأخذ دورات في مجال العمل؛ حتى يكون في مستوى زملائه أو أفضل منهم".

وأضاف: "إذا حقق هذا الهدف بأنه أصبح في مستوى زملائه أو أفضل فهنا لا بأس أن يستمر في عمله مع التوبة إلى الله – عز وجل - مما حصل منه".

وشدد الشيخ الخثلان على أن هذا الموظف إذا كان أقل من زملائه فلا بد أن يطوِّر نفسه، ويأخذ دورات؛ حتى يصبح في مستوى زملائه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. الخثلان: لا بأس باستمرار الموظف الحاصل على شهادته بالغش في عمله
سبق

أفتى عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، بجواز استمرار الموظف الذي حصل على شهادته بالغش في عمله.

واشترط "الخثلان" أن يطوِّر الموظف نفسه بأخذ دورات في مجال العمل؛ حتى يكون في مستوى زملائه، أو أفضل منهم، مع التوبة إلى الله – عز وجل - مما حصل منه. مشددًا على أن الغش من كبائر الذنوب؛ وعلى الإنسان التوبة من هذا الأمر؛ لأن هذا العمل عمل محرم.

جاء ذلك ردًّا عن حكم الوظيفة والراتب بشهادة حصل عليها الإنسان بالغش، وذلك في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الليلة؛ إذ قال فضيلته في هذا الصدد: "الغش من كبائر الذنوب؛ وعليه التوبة من هذا الأمر؛ لأن هذا العمل عمل محرم؛ وعليه أن يتوب بالندم على ما حصل منه، والإقلاع عن المعصية، والعزم على ألا يعود إليها أبدًا".

وأضاف: "الشهادات التي يُوظَّف بها الإنسان تدل على أن هذا الموظف لديه الكفاءة والأهلية لممارسة هذا العمل.. فهذا هو مدلول هذه الشهادات".

وأردف الخثلان: "إذا كان هذا السائل أو المسؤول عنه يرى من نفسه أنه في مستوى زملائه الذين يعملون معه في هذه الدائرة، وأنه لا يقل عنهم إن لم يكن أفضل منهم، أو أنه يقل عنهم قليلاً، فهنا لا بأس أن يستمر في عمله، ويمكن أن يطوِّر نفسه بأخذ دورات في مجال العمل؛ حتى يكون في مستوى زملائه أو أفضل منهم".

وأضاف: "إذا حقق هذا الهدف بأنه أصبح في مستوى زملائه أو أفضل فهنا لا بأس أن يستمر في عمله مع التوبة إلى الله – عز وجل - مما حصل منه".

وشدد الشيخ الخثلان على أن هذا الموظف إذا كان أقل من زملائه فلا بد أن يطوِّر نفسه، ويأخذ دورات؛ حتى يصبح في مستوى زملائه.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:30 PM

فيديو.. الخثلان: لا بأس باستمرار الموظف الحاصل على شهادته بالغش في عمله

اشترط توبته وأن يطوِّر أداءه بالعمل حتى يكون في مستوى زملائه أو أفضل منهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
21
8,519

أفتى عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، بجواز استمرار الموظف الذي حصل على شهادته بالغش في عمله.

واشترط "الخثلان" أن يطوِّر الموظف نفسه بأخذ دورات في مجال العمل؛ حتى يكون في مستوى زملائه، أو أفضل منهم، مع التوبة إلى الله – عز وجل - مما حصل منه. مشددًا على أن الغش من كبائر الذنوب؛ وعلى الإنسان التوبة من هذا الأمر؛ لأن هذا العمل عمل محرم.

جاء ذلك ردًّا عن حكم الوظيفة والراتب بشهادة حصل عليها الإنسان بالغش، وذلك في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الليلة؛ إذ قال فضيلته في هذا الصدد: "الغش من كبائر الذنوب؛ وعليه التوبة من هذا الأمر؛ لأن هذا العمل عمل محرم؛ وعليه أن يتوب بالندم على ما حصل منه، والإقلاع عن المعصية، والعزم على ألا يعود إليها أبدًا".

وأضاف: "الشهادات التي يُوظَّف بها الإنسان تدل على أن هذا الموظف لديه الكفاءة والأهلية لممارسة هذا العمل.. فهذا هو مدلول هذه الشهادات".

وأردف الخثلان: "إذا كان هذا السائل أو المسؤول عنه يرى من نفسه أنه في مستوى زملائه الذين يعملون معه في هذه الدائرة، وأنه لا يقل عنهم إن لم يكن أفضل منهم، أو أنه يقل عنهم قليلاً، فهنا لا بأس أن يستمر في عمله، ويمكن أن يطوِّر نفسه بأخذ دورات في مجال العمل؛ حتى يكون في مستوى زملائه أو أفضل منهم".

وأضاف: "إذا حقق هذا الهدف بأنه أصبح في مستوى زملائه أو أفضل فهنا لا بأس أن يستمر في عمله مع التوبة إلى الله – عز وجل - مما حصل منه".

وشدد الشيخ الخثلان على أن هذا الموظف إذا كان أقل من زملائه فلا بد أن يطوِّر نفسه، ويأخذ دورات؛ حتى يصبح في مستوى زملائه.

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