البحرية الأمريكية: وقوع حادث إطلاق نار بأحد المرافق التدريبية بكاليفورنيا

قالت إنه جرى تطويق الموقع ولم ترد تقارير فورية عن إصابات بالحادث

أبلغت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث إطلاق نار في مركز تدريب للقتال البري الجوي التابع للبحرية في كاليفورنيا.

وفي التفاصيل، قالت البحرية الأمريكية في تغريدة على حسابها الرسمي: إن الحادثة وقعت صباح اليوم، وجرى تطويق المنطقة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الحادث.