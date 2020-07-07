النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرية الأمريكية: وقوع حادث إطلاق نار بأحد المرافق التدريبية بكاليفورنيا

قالت إنه جرى تطويق الموقع ولم ترد تقارير فورية عن إصابات بالحادث

أبلغت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث إطلاق نار في مركز تدريب للقتال البري الجوي التابع للبحرية في كاليفورنيا.

وفي التفاصيل، قالت البحرية الأمريكية في تغريدة على حسابها الرسمي: إن الحادثة وقعت صباح اليوم، وجرى تطويق المنطقة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الحادث.

الرئيسية/ محطات

اعلان
البحرية الأمريكية: وقوع حادث إطلاق نار بأحد المرافق التدريبية بكاليفورنيا
سبق

أبلغت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث إطلاق نار في مركز تدريب للقتال البري الجوي التابع للبحرية في كاليفورنيا.

وفي التفاصيل، قالت البحرية الأمريكية في تغريدة على حسابها الرسمي: إن الحادثة وقعت صباح اليوم، وجرى تطويق المنطقة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الحادث.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
11:39 PM

البحرية الأمريكية: وقوع حادث إطلاق نار بأحد المرافق التدريبية بكاليفورنيا

قالت إنه جرى تطويق الموقع ولم ترد تقارير فورية عن إصابات بالحادث

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
2,354

أبلغت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث إطلاق نار في مركز تدريب للقتال البري الجوي التابع للبحرية في كاليفورنيا.

وفي التفاصيل، قالت البحرية الأمريكية في تغريدة على حسابها الرسمي: إن الحادثة وقعت صباح اليوم، وجرى تطويق المنطقة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الحادث.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,644
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,637
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,880

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة