النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس بلدي تربة: القيادة تمكنت من توجيه طاقات أبناء الوطن لتحقيق نقلة نوعية

ترفع التهاني للقيادة باليوم الوطني

رفع رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة، الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين قيادةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والتسعين، سائلاً الله أن يديم على قيادتنا ودولتنا أمنها وآمانها ورفعتها وشموخها على مدى القرون والأزمان.

وقال في تصريح لـ"سبق": تحتفل المملكة العربية السعودية في هذه الأيام وفي جميع أرجائها احتفالاً باليوم الوطني لتوحيد المملكة التاسع والثمانين، الذي يوافق الاثنين، 23 سبتمبر الجاري، ونستذكر توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - عندما وحدها تحت راية التوحيد وأطلق مسيرة البناء والتنمية في شتى المجالات وسط حفاوة بالغة من الشعب الذي يعبر عن اعتزازه وثقته وسعادته المقرونة بالحب والدعوات والامتنان لباني نهضة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -.

وثمن "المرزوقي" ما تحقق على مدى تسعة وثمانين عامًا الماضيه في كل مجال وعلى كل شبر من أرض المملكة الطاهرة وحجم الجهد والعطاء خلال النهضة المباركة.

وعد مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجديد أواصر الحب والإخاء بين الشعب وحكومته.

وواصل "المرزوقي": يدين أبناء المملكه بالفضل لله، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده إذ تمكن من حشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقله نوعيه في كل مجالات الحياة بأيدي سعودية ولخيرهم وصالح أبناءهم في الحاضر والمستقبل، مؤكدين وباذلين الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن والحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة من أجل أن يحقق الوطن والمواطن مايصبو إليه في الحاضر والمستقبل في الوقت الذي تواصل فيه مسيرة النهضة السعودية الحديثة مسيرتها بقيادة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين أمدهما الله بالصحة والعافية، وفق رؤية المملكة 2030 بقوة وثقة نحو مستقبل مشرق للوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس بلدي تربة: القيادة تمكنت من توجيه طاقات أبناء الوطن لتحقيق نقلة نوعية
سبق

رفع رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة، الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين قيادةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والتسعين، سائلاً الله أن يديم على قيادتنا ودولتنا أمنها وآمانها ورفعتها وشموخها على مدى القرون والأزمان.

وقال في تصريح لـ"سبق": تحتفل المملكة العربية السعودية في هذه الأيام وفي جميع أرجائها احتفالاً باليوم الوطني لتوحيد المملكة التاسع والثمانين، الذي يوافق الاثنين، 23 سبتمبر الجاري، ونستذكر توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - عندما وحدها تحت راية التوحيد وأطلق مسيرة البناء والتنمية في شتى المجالات وسط حفاوة بالغة من الشعب الذي يعبر عن اعتزازه وثقته وسعادته المقرونة بالحب والدعوات والامتنان لباني نهضة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -.

وثمن "المرزوقي" ما تحقق على مدى تسعة وثمانين عامًا الماضيه في كل مجال وعلى كل شبر من أرض المملكة الطاهرة وحجم الجهد والعطاء خلال النهضة المباركة.

وعد مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجديد أواصر الحب والإخاء بين الشعب وحكومته.

وواصل "المرزوقي": يدين أبناء المملكه بالفضل لله، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده إذ تمكن من حشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقله نوعيه في كل مجالات الحياة بأيدي سعودية ولخيرهم وصالح أبناءهم في الحاضر والمستقبل، مؤكدين وباذلين الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن والحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة من أجل أن يحقق الوطن والمواطن مايصبو إليه في الحاضر والمستقبل في الوقت الذي تواصل فيه مسيرة النهضة السعودية الحديثة مسيرتها بقيادة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين أمدهما الله بالصحة والعافية، وفق رؤية المملكة 2030 بقوة وثقة نحو مستقبل مشرق للوطن والمواطن.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
07:02 PM

رئيس بلدي تربة: القيادة تمكنت من توجيه طاقات أبناء الوطن لتحقيق نقلة نوعية

ترفع التهاني للقيادة باليوم الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
0
62

رفع رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة، الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين قيادةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والتسعين، سائلاً الله أن يديم على قيادتنا ودولتنا أمنها وآمانها ورفعتها وشموخها على مدى القرون والأزمان.

وقال في تصريح لـ"سبق": تحتفل المملكة العربية السعودية في هذه الأيام وفي جميع أرجائها احتفالاً باليوم الوطني لتوحيد المملكة التاسع والثمانين، الذي يوافق الاثنين، 23 سبتمبر الجاري، ونستذكر توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - عندما وحدها تحت راية التوحيد وأطلق مسيرة البناء والتنمية في شتى المجالات وسط حفاوة بالغة من الشعب الذي يعبر عن اعتزازه وثقته وسعادته المقرونة بالحب والدعوات والامتنان لباني نهضة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -.

وثمن "المرزوقي" ما تحقق على مدى تسعة وثمانين عامًا الماضيه في كل مجال وعلى كل شبر من أرض المملكة الطاهرة وحجم الجهد والعطاء خلال النهضة المباركة.

وعد مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجديد أواصر الحب والإخاء بين الشعب وحكومته.

وواصل "المرزوقي": يدين أبناء المملكه بالفضل لله، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده إذ تمكن من حشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقله نوعيه في كل مجالات الحياة بأيدي سعودية ولخيرهم وصالح أبناءهم في الحاضر والمستقبل، مؤكدين وباذلين الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن والحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة من أجل أن يحقق الوطن والمواطن مايصبو إليه في الحاضر والمستقبل في الوقت الذي تواصل فيه مسيرة النهضة السعودية الحديثة مسيرتها بقيادة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين أمدهما الله بالصحة والعافية، وفق رؤية المملكة 2030 بقوة وثقة نحو مستقبل مشرق للوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,881
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,034
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,010
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,587

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة