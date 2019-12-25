النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطيران المدني يعلن انتقال 7 وجهات دولية وداخلية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

ابتداءً من الأحد 29 ديسمبر الحالي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقال (5) وجهات دولية ووجهتين داخلية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والوجهات الداخلية من جدة إلى الدمام، القصيم، بينما تشمل الوجهات الدولية من جدة إلى القاهرة، بيروت، الخرطوم، وكذلك إلى الكويت، ونيروبي، وذلك ابتداءً من الأحد 29 ديسمبر الحالي، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهابًا وإيابًا)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوجهات الداخلية والدولية التي نُقلت للمطار الجديد (42) وجهة محلية ودولية.


وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وستُنقل بشكل تصاعدي وتدريجي الرحلات لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد.


يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ(35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

الهيئة العامة للطيران المدني مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطيران المدني يعلن انتقال 7 وجهات دولية وداخلية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقال (5) وجهات دولية ووجهتين داخلية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والوجهات الداخلية من جدة إلى الدمام، القصيم، بينما تشمل الوجهات الدولية من جدة إلى القاهرة، بيروت، الخرطوم، وكذلك إلى الكويت، ونيروبي، وذلك ابتداءً من الأحد 29 ديسمبر الحالي، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهابًا وإيابًا)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوجهات الداخلية والدولية التي نُقلت للمطار الجديد (42) وجهة محلية ودولية.


وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وستُنقل بشكل تصاعدي وتدريجي الرحلات لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد.


يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ(35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
06:41 PM

الطيران المدني يعلن انتقال 7 وجهات دولية وداخلية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

ابتداءً من الأحد 29 ديسمبر الحالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,634

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقال (5) وجهات دولية ووجهتين داخلية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والوجهات الداخلية من جدة إلى الدمام، القصيم، بينما تشمل الوجهات الدولية من جدة إلى القاهرة، بيروت، الخرطوم، وكذلك إلى الكويت، ونيروبي، وذلك ابتداءً من الأحد 29 ديسمبر الحالي، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهابًا وإيابًا)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوجهات الداخلية والدولية التي نُقلت للمطار الجديد (42) وجهة محلية ودولية.


وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وستُنقل بشكل تصاعدي وتدريجي الرحلات لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد.


يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ(35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,813
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,481
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,842
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة