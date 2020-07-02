النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شعيب": مبادرة "السجادة البلاستيكية" ستحدّ من انتشار عدوى كورونا

شكرت جمعية أجياد للدعوة على استجابتها السريعة في تنفيذها

أكدت مديرة إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة أخصائية أول محاسن بنت حسن شعيب، أن مبادرة توفير سجادة صلاة لاستخدام المرة الواحدة التي وفرتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد، ساهمت في زيادة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا لدى العاملين في القطاع الصحي وبين المرضى المنومين بأقسام العزل بالمستشفيات في مكة المكرمة.

وكشفت شعيب أن المبادرة ساهمت في أداء الصلوات المفروضة للمرضى والممارسين الصحيين في مواقعهم الصحية؛ فهي تعد مبادرة ذكية جاءت في وقتٍ لزيادة الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحة أن السجادة من مواصفاتها قابلة للتحلل وصديقة للبيئة وصنعت خصيصًا لجائحة كورونا وذات الاستخدام المرة الواحدة.

وعن فكرة السجادة البلاستيكية قالت: إن الفكرة انبثقت بعد احتياج حقيقي من المرضى والممارسين الصحيّين لكونهم متواجدين في المواقع الصحية التي تكون معرضة للفيروس ومن الصعب أداء الصلاة بسجادة واحدة، وكانت هذه المبادرة لدعم من هم في الصف الأول لسلامتهم.

وفي الختام رفعت شعيب، شكرها لجمعية الدعوة بأجياد على استجابتها السريعة ووقفتها المتميزة وتفاعلها غير المستغرب، فهي تعد من الجمعيات الرائدة في أقدس بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة؛ لأنها تخدم وفد الرحمن من المعتمرين والحجاج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شعيب": مبادرة "السجادة البلاستيكية" ستحدّ من انتشار عدوى كورونا
سبق

أكدت مديرة إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة أخصائية أول محاسن بنت حسن شعيب، أن مبادرة توفير سجادة صلاة لاستخدام المرة الواحدة التي وفرتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد، ساهمت في زيادة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا لدى العاملين في القطاع الصحي وبين المرضى المنومين بأقسام العزل بالمستشفيات في مكة المكرمة.

وكشفت شعيب أن المبادرة ساهمت في أداء الصلوات المفروضة للمرضى والممارسين الصحيين في مواقعهم الصحية؛ فهي تعد مبادرة ذكية جاءت في وقتٍ لزيادة الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحة أن السجادة من مواصفاتها قابلة للتحلل وصديقة للبيئة وصنعت خصيصًا لجائحة كورونا وذات الاستخدام المرة الواحدة.

وعن فكرة السجادة البلاستيكية قالت: إن الفكرة انبثقت بعد احتياج حقيقي من المرضى والممارسين الصحيّين لكونهم متواجدين في المواقع الصحية التي تكون معرضة للفيروس ومن الصعب أداء الصلاة بسجادة واحدة، وكانت هذه المبادرة لدعم من هم في الصف الأول لسلامتهم.

وفي الختام رفعت شعيب، شكرها لجمعية الدعوة بأجياد على استجابتها السريعة ووقفتها المتميزة وتفاعلها غير المستغرب، فهي تعد من الجمعيات الرائدة في أقدس بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة؛ لأنها تخدم وفد الرحمن من المعتمرين والحجاج.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
05:44 PM

"شعيب": مبادرة "السجادة البلاستيكية" ستحدّ من انتشار عدوى كورونا

شكرت جمعية أجياد للدعوة على استجابتها السريعة في تنفيذها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
2
4,613

أكدت مديرة إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة أخصائية أول محاسن بنت حسن شعيب، أن مبادرة توفير سجادة صلاة لاستخدام المرة الواحدة التي وفرتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد، ساهمت في زيادة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا لدى العاملين في القطاع الصحي وبين المرضى المنومين بأقسام العزل بالمستشفيات في مكة المكرمة.

وكشفت شعيب أن المبادرة ساهمت في أداء الصلوات المفروضة للمرضى والممارسين الصحيين في مواقعهم الصحية؛ فهي تعد مبادرة ذكية جاءت في وقتٍ لزيادة الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحة أن السجادة من مواصفاتها قابلة للتحلل وصديقة للبيئة وصنعت خصيصًا لجائحة كورونا وذات الاستخدام المرة الواحدة.

وعن فكرة السجادة البلاستيكية قالت: إن الفكرة انبثقت بعد احتياج حقيقي من المرضى والممارسين الصحيّين لكونهم متواجدين في المواقع الصحية التي تكون معرضة للفيروس ومن الصعب أداء الصلاة بسجادة واحدة، وكانت هذه المبادرة لدعم من هم في الصف الأول لسلامتهم.

وفي الختام رفعت شعيب، شكرها لجمعية الدعوة بأجياد على استجابتها السريعة ووقفتها المتميزة وتفاعلها غير المستغرب، فهي تعد من الجمعيات الرائدة في أقدس بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة؛ لأنها تخدم وفد الرحمن من المعتمرين والحجاج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,749

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة