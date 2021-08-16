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جازان.. "الشمراني" يدشّن مركز اللقاحات بلجنة تنمية أبو عريش

يستمر لمدة 5 أيام للوصول للمستفيدين المرخّص لهم دون موعد مسبق

دشّن محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، اليوم، مركز اللقاحات لفيروس كورونا كوفيد-19 بالقطاع الجنوبي من المحافظة، والذي تنفّذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية، وتشغيل المستشفى الجامعي بجامعة جازان، ويستمر لمدة خمسة أيام بقصر النور بقرية مبترية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة جازان الدكتور مدني آل عيسى، أن هذا المركز يُعتبر رقم 52 من المراكز التي نفّذتها الجامعة خلال الفترة الماضية؛ بهدف الوصول للمستفيدين في أقرب نقطة لهم سواء في القطاع الجبلي أو في الجزر وبقية محافظات المنطقة.

وذكر رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش عبده راجحي، أن المركز سوف يستمر في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاحات من كل المستفيدين المرخص لهم بأخذ اللقاح، دون موعد مسبق، لمدة خمسة أيام.

وأشاد "الشمراني" بجهود لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش في تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية التي تخدم أبناء المجتمع ودورها البارز في المناسبات والفعاليات التي تنفذها المحافظة واحتضانها لعدد كبير من شباب وفتيات المحافظة ودعمها للأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية في المحافظة.

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جازان.. "الشمراني" يدشّن مركز اللقاحات بلجنة تنمية أبو عريش
سبق

دشّن محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، اليوم، مركز اللقاحات لفيروس كورونا كوفيد-19 بالقطاع الجنوبي من المحافظة، والذي تنفّذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية، وتشغيل المستشفى الجامعي بجامعة جازان، ويستمر لمدة خمسة أيام بقصر النور بقرية مبترية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة جازان الدكتور مدني آل عيسى، أن هذا المركز يُعتبر رقم 52 من المراكز التي نفّذتها الجامعة خلال الفترة الماضية؛ بهدف الوصول للمستفيدين في أقرب نقطة لهم سواء في القطاع الجبلي أو في الجزر وبقية محافظات المنطقة.

وذكر رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش عبده راجحي، أن المركز سوف يستمر في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاحات من كل المستفيدين المرخص لهم بأخذ اللقاح، دون موعد مسبق، لمدة خمسة أيام.

وأشاد "الشمراني" بجهود لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش في تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية التي تخدم أبناء المجتمع ودورها البارز في المناسبات والفعاليات التي تنفذها المحافظة واحتضانها لعدد كبير من شباب وفتيات المحافظة ودعمها للأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية في المحافظة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:17 AM

جازان.. "الشمراني" يدشّن مركز اللقاحات بلجنة تنمية أبو عريش

يستمر لمدة 5 أيام للوصول للمستفيدين المرخّص لهم دون موعد مسبق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشّن محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، اليوم، مركز اللقاحات لفيروس كورونا كوفيد-19 بالقطاع الجنوبي من المحافظة، والذي تنفّذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية، وتشغيل المستشفى الجامعي بجامعة جازان، ويستمر لمدة خمسة أيام بقصر النور بقرية مبترية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة جازان الدكتور مدني آل عيسى، أن هذا المركز يُعتبر رقم 52 من المراكز التي نفّذتها الجامعة خلال الفترة الماضية؛ بهدف الوصول للمستفيدين في أقرب نقطة لهم سواء في القطاع الجبلي أو في الجزر وبقية محافظات المنطقة.

وذكر رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش عبده راجحي، أن المركز سوف يستمر في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاحات من كل المستفيدين المرخص لهم بأخذ اللقاح، دون موعد مسبق، لمدة خمسة أيام.

وأشاد "الشمراني" بجهود لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبو عريش في تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية التي تخدم أبناء المجتمع ودورها البارز في المناسبات والفعاليات التي تنفذها المحافظة واحتضانها لعدد كبير من شباب وفتيات المحافظة ودعمها للأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية في المحافظة.

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