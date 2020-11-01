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"ساما" تدعو إلى إبداء المرئيات حول مسودة "مبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية"

تهدف إلى مساعدتها على تعزيز الأطر العامة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- بشأن مسودة مبادئ الحوكمة الرئيسة للمؤسسات المالية.

وبيّنت مؤسسة النقد، أن هذه المبادئ تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية -المشمولة برقابة المؤسسة- على تعزيز الأطر العامة للحوكمة والإدارة الفاعلة بما يتفق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، داعية في هذا الصدد العموم والمختصين، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة "مبادئ الحوكمة الرئيسة للمؤسسات المالية" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمبادئ.. ويمكن الاطلاع على المسودة، ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات من خلال الرابط:

https://www.ncc.gov.sa/ar/Business/PublicConsultation/Pages/default.aspx.

مؤسسة النقد السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"ساما" تدعو إلى إبداء المرئيات حول مسودة "مبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية"
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- بشأن مسودة مبادئ الحوكمة الرئيسة للمؤسسات المالية.

وبيّنت مؤسسة النقد، أن هذه المبادئ تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية -المشمولة برقابة المؤسسة- على تعزيز الأطر العامة للحوكمة والإدارة الفاعلة بما يتفق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، داعية في هذا الصدد العموم والمختصين، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة "مبادئ الحوكمة الرئيسة للمؤسسات المالية" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمبادئ.. ويمكن الاطلاع على المسودة، ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات من خلال الرابط:

https://www.ncc.gov.sa/ar/Business/PublicConsultation/Pages/default.aspx.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
10:49 AM

"ساما" تدعو إلى إبداء المرئيات حول مسودة "مبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية"

تهدف إلى مساعدتها على تعزيز الأطر العامة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- بشأن مسودة مبادئ الحوكمة الرئيسة للمؤسسات المالية.

وبيّنت مؤسسة النقد، أن هذه المبادئ تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية -المشمولة برقابة المؤسسة- على تعزيز الأطر العامة للحوكمة والإدارة الفاعلة بما يتفق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، داعية في هذا الصدد العموم والمختصين، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة "مبادئ الحوكمة الرئيسة للمؤسسات المالية" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمبادئ.. ويمكن الاطلاع على المسودة، ونموذج إبداء المرئيات والملاحظات من خلال الرابط:

https://www.ncc.gov.sa/ar/Business/PublicConsultation/Pages/default.aspx.

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