ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.سنغافورة فيروس كورونا الجديد
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.