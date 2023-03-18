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ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً

بعدما سجلت السطات الصحية 23 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:28 AM

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً

بعدما سجلت السطات الصحية 23 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.

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