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مدير عام "هدف": قرار السماح للمحلات التجارية بالعمل ٢٤ ساعة يزيد الفرص الوظيفية

أكد محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يأتي داعمًا لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وقال: "سنعمل في هدف على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين؛ لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار".

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مدير عام "هدف": قرار السماح للمحلات التجارية بالعمل ٢٤ ساعة يزيد الفرص الوظيفية
سبق

أكد محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يأتي داعمًا لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وقال: "سنعمل في هدف على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين؛ لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار".

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:49 AM

مدير عام "هدف": قرار السماح للمحلات التجارية بالعمل ٢٤ ساعة يزيد الفرص الوظيفية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
1,247

أكد محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يأتي داعمًا لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وقال: "سنعمل في هدف على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين؛ لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار".

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200 مليون

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