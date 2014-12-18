برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يحضر حفل ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حضر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم، ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وتوج أمير الرياض بالنيابة مربط سماء نجد بذهبية بطولة الأمهار والعائد للأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز وتسلمها مدير المربط فيصل الدغيلبي بعد فوز المهر "متباهي الهواجر"، فيما سلم الفضية لمربط تالا لعبدالعزيز الفوزان بعد فوز المهر "ع ج فايق"، فيما سلم البرونزية لمربط الوطن لفهد بن سلطان بن حثلين.

كما توج مربط خالد بن سعيد السيد بذهبية الفحول بعد فوز البطل "الكساندر"، وسلم الفضية لمربط المخلديات لغازي بن بشير العتيبي بعد فوز البطل "فويرتي"، فيما سلم البرونزية لمربط الريح لحمد بن عبدالله المانع من دولة قطر بعد فوز البطل "أمير الريح".

بعد ذلك كرم المشاركين في تحكيم وتنظيم العرض والداعمين والمرابط والشركات الراعية للعرض. وفي ختام الحفل تسلم هدية تذكارية من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

حضر الحفل الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية والأمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن سعود بن محمد بن سعود الكبير والأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور بن هلال المشيطي.