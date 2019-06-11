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الممثلة ريماس منصور تعتذر للدفاع المدني وتوضح: كنت في لحظة ارتباك

قدّمت الممثلة ريماس منصور اعتذارها للمديرية العامة للدفاع المدني، بعد ادعاءاتها أمس بتأخرهم عن مباشرة حريق شقتها؛ مُبَيّنة أنها أخطأت في تقدير الوقت بسبب الهلع والخوف والارتباك وقتها؛ مصادقة على بيان الدفاع المدني بأن أول بلاغ لها كان عند الساعة 2:07 ظهرًا.

وقالت اليوم: "أ‫شكر الدفاع المدني، نقدر جهودكم الجبارة، والله يحفظكم من كل سوء، تضحون بأرواحكم من أجل الإنقاذ.. ‏بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقة تمرّ على المتضرر كأنها ساعة وساعتان وثلاث، الله لا يحط أحد بمكاني واللي جرب الحريق هو اللي بيحس بكل لحظة صارت فيني والبيت يحترق، الله لا يفجعكم فيمن تحبون، أنا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادرة؛ أول اتصال كان 2:07 دقائق وآخر اتصال كان 2:13 دقيقة.

واختتمت بقولها: أعتذر على كل شيء، ووقت الخوف والهلع والربكة والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سودة، ولا يشوف ولا يحس وش يقول، الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني.

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الممثلة ريماس منصور تعتذر للدفاع المدني وتوضح: كنت في لحظة ارتباك
سبق

قدّمت الممثلة ريماس منصور اعتذارها للمديرية العامة للدفاع المدني، بعد ادعاءاتها أمس بتأخرهم عن مباشرة حريق شقتها؛ مُبَيّنة أنها أخطأت في تقدير الوقت بسبب الهلع والخوف والارتباك وقتها؛ مصادقة على بيان الدفاع المدني بأن أول بلاغ لها كان عند الساعة 2:07 ظهرًا.

وقالت اليوم: "أ‫شكر الدفاع المدني، نقدر جهودكم الجبارة، والله يحفظكم من كل سوء، تضحون بأرواحكم من أجل الإنقاذ.. ‏بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقة تمرّ على المتضرر كأنها ساعة وساعتان وثلاث، الله لا يحط أحد بمكاني واللي جرب الحريق هو اللي بيحس بكل لحظة صارت فيني والبيت يحترق، الله لا يفجعكم فيمن تحبون، أنا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادرة؛ أول اتصال كان 2:07 دقائق وآخر اتصال كان 2:13 دقيقة.

واختتمت بقولها: أعتذر على كل شيء، ووقت الخوف والهلع والربكة والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سودة، ولا يشوف ولا يحس وش يقول، الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
09:52 AM

الممثلة ريماس منصور تعتذر للدفاع المدني وتوضح: كنت في لحظة ارتباك

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
7,922

قدّمت الممثلة ريماس منصور اعتذارها للمديرية العامة للدفاع المدني، بعد ادعاءاتها أمس بتأخرهم عن مباشرة حريق شقتها؛ مُبَيّنة أنها أخطأت في تقدير الوقت بسبب الهلع والخوف والارتباك وقتها؛ مصادقة على بيان الدفاع المدني بأن أول بلاغ لها كان عند الساعة 2:07 ظهرًا.

وقالت اليوم: "أ‫شكر الدفاع المدني، نقدر جهودكم الجبارة، والله يحفظكم من كل سوء، تضحون بأرواحكم من أجل الإنقاذ.. ‏بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقة تمرّ على المتضرر كأنها ساعة وساعتان وثلاث، الله لا يحط أحد بمكاني واللي جرب الحريق هو اللي بيحس بكل لحظة صارت فيني والبيت يحترق، الله لا يفجعكم فيمن تحبون، أنا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادرة؛ أول اتصال كان 2:07 دقائق وآخر اتصال كان 2:13 دقيقة.

واختتمت بقولها: أعتذر على كل شيء، ووقت الخوف والهلع والربكة والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سودة، ولا يشوف ولا يحس وش يقول، الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني.

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