ليستر سيتي يتغلب على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي الممتاز
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر إلى 22 نقطة وفي المركز الثامن
تغلّب فريق ليستر سيتي برباعية نظيفة على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب "كينغ باور".
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 22 نقطة، وفي المركز الثامن، فيما بقي نيوكاسل على رصيده السابق عند عشر نقاط في المركز قبل الأخير.
ليستر سيتي يتغلب على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي الممتاز
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-13
تغلّب فريق ليستر سيتي برباعية نظيفة على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب "كينغ باور".
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 22 نقطة، وفي المركز الثامن، فيما بقي نيوكاسل على رصيده السابق عند عشر نقاط في المركز قبل الأخير.
13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
09:17 AM
ليستر سيتي يتغلب على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي الممتاز
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر إلى 22 نقطة وفي المركز الثامن
تغلّب فريق ليستر سيتي برباعية نظيفة على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب "كينغ باور".
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 22 نقطة، وفي المركز الثامن، فيما بقي نيوكاسل على رصيده السابق عند عشر نقاط في المركز قبل الأخير.