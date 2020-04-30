النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"

اعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر

إصابات كورونا الجديدة بسنغافورة وتايلاند.. 528 بالأولى والثانية 7 فقط

تراجعت الإصابات اليومية في بانكوك لأقل من 10 حالات لأربعة أيام متتالية

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الدولة المدينة إلى 16 ألفًا و169 إصابة.

ومن بانكوك أعلنت تايلاند يوم الخميس عن سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل وفيات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2954؛ بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة؛ وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير.

وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لأربعة أيام متتالية.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19: إن ما يقرب من 91% من المرضى تماثلوا للشفاء وعادوا إلى بيوتهم؛ بينما لا يزال 213 شخصًا في المستشفى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا الجديدة بسنغافورة وتايلاند.. 528 بالأولى والثانية 7 فقط
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الدولة المدينة إلى 16 ألفًا و169 إصابة.

ومن بانكوك أعلنت تايلاند يوم الخميس عن سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل وفيات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2954؛ بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة؛ وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير.

وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لأربعة أيام متتالية.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19: إن ما يقرب من 91% من المرضى تماثلوا للشفاء وعادوا إلى بيوتهم؛ بينما لا يزال 213 شخصًا في المستشفى.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:06 PM

إصابات كورونا الجديدة بسنغافورة وتايلاند.. 528 بالأولى والثانية 7 فقط

تراجعت الإصابات اليومية في بانكوك لأقل من 10 حالات لأربعة أيام متتالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
371

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الدولة المدينة إلى 16 ألفًا و169 إصابة.

ومن بانكوك أعلنت تايلاند يوم الخميس عن سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل وفيات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2954؛ بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة؛ وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير.

وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لأربعة أيام متتالية.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19: إن ما يقرب من 91% من المرضى تماثلوا للشفاء وعادوا إلى بيوتهم؛ بينما لا يزال 213 شخصًا في المستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,792
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,800

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة