إصابات كورونا الجديدة بسنغافورة وتايلاند.. 528 بالأولى والثانية 7 فقط

تراجعت الإصابات اليومية في بانكوك لأقل من 10 حالات لأربعة أيام متتالية

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الدولة المدينة إلى 16 ألفًا و169 إصابة.

ومن بانكوك أعلنت تايلاند يوم الخميس عن سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل وفيات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2954؛ بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة؛ وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير.

وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لأربعة أيام متتالية.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19: إن ما يقرب من 91% من المرضى تماثلوا للشفاء وعادوا إلى بيوتهم؛ بينما لا يزال 213 شخصًا في المستشفى.