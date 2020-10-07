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أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته

تسريبات: تبدأ الأسعار من 649 دولاراً قد تصل إلى ما فوق 1099 دولاراً

أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أمس الثلاثاء، موعد كشفها عن هاتفها المنتظر "آيفون 12".

وستعرض "أبل" هاتفها الجديد الذي يحمل اسم "آيفون 12" خلال مؤتمر ستعقده في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وتضمنت دعوة "أبل" للحدث الخاص بالكشف عن هاتفها عبارة "مرحبا.. سرعة"؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون تلميحاً من الشركة الأميركية إلى دمج الجهاز لتقنية الجيل الخامس من الاتصالات، أو سرعة المعالج، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكانت تسريبات تقنية قد أشارت إلى أن "آيفون 12" سيأتي في 4 إصدارات، هي: "12" و"12 ماكس" و" 12 برو" و"12 برو ماكس"، علماً أن شاشات العرض ستراوح بين 5.4 و6.1 للإصدارين الأولين، و6.1 و6.7 للنسختين الباقيتين.

ويمكن أن تبدأ الأسعار من 649 دولاراً، وتصل إلى ما فوق 1099 دولاراً، ويتوقع أن تبتعد طرازات آيفون الجديدة عن الحواف الدائرية المستخدمة في الإصدار 11.

ووفق "سكاي نيوز" فيما يخص الجزء الخلفي، لا يبدو أنه ستطرأ عليه تعديلات، باستثناء ضمه كاميرتين، مقابل 3 كاميرات كانت في النسخة السابقة.

وهناك أيضاً تكهنات بأن طراز آيفون 12 سيستخدم إطارا من الألومنيوم، على أن يعتمد طراز "برو" على الفولاذ المقاوم للصدأ.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته
سبق

أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أمس الثلاثاء، موعد كشفها عن هاتفها المنتظر "آيفون 12".

وستعرض "أبل" هاتفها الجديد الذي يحمل اسم "آيفون 12" خلال مؤتمر ستعقده في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وتضمنت دعوة "أبل" للحدث الخاص بالكشف عن هاتفها عبارة "مرحبا.. سرعة"؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون تلميحاً من الشركة الأميركية إلى دمج الجهاز لتقنية الجيل الخامس من الاتصالات، أو سرعة المعالج، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكانت تسريبات تقنية قد أشارت إلى أن "آيفون 12" سيأتي في 4 إصدارات، هي: "12" و"12 ماكس" و" 12 برو" و"12 برو ماكس"، علماً أن شاشات العرض ستراوح بين 5.4 و6.1 للإصدارين الأولين، و6.1 و6.7 للنسختين الباقيتين.

ويمكن أن تبدأ الأسعار من 649 دولاراً، وتصل إلى ما فوق 1099 دولاراً، ويتوقع أن تبتعد طرازات آيفون الجديدة عن الحواف الدائرية المستخدمة في الإصدار 11.

ووفق "سكاي نيوز" فيما يخص الجزء الخلفي، لا يبدو أنه ستطرأ عليه تعديلات، باستثناء ضمه كاميرتين، مقابل 3 كاميرات كانت في النسخة السابقة.

وهناك أيضاً تكهنات بأن طراز آيفون 12 سيستخدم إطارا من الألومنيوم، على أن يعتمد طراز "برو" على الفولاذ المقاوم للصدأ.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:50 AM

أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته

تسريبات: تبدأ الأسعار من 649 دولاراً قد تصل إلى ما فوق 1099 دولاراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أمس الثلاثاء، موعد كشفها عن هاتفها المنتظر "آيفون 12".

وستعرض "أبل" هاتفها الجديد الذي يحمل اسم "آيفون 12" خلال مؤتمر ستعقده في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وتضمنت دعوة "أبل" للحدث الخاص بالكشف عن هاتفها عبارة "مرحبا.. سرعة"؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون تلميحاً من الشركة الأميركية إلى دمج الجهاز لتقنية الجيل الخامس من الاتصالات، أو سرعة المعالج، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكانت تسريبات تقنية قد أشارت إلى أن "آيفون 12" سيأتي في 4 إصدارات، هي: "12" و"12 ماكس" و" 12 برو" و"12 برو ماكس"، علماً أن شاشات العرض ستراوح بين 5.4 و6.1 للإصدارين الأولين، و6.1 و6.7 للنسختين الباقيتين.

ويمكن أن تبدأ الأسعار من 649 دولاراً، وتصل إلى ما فوق 1099 دولاراً، ويتوقع أن تبتعد طرازات آيفون الجديدة عن الحواف الدائرية المستخدمة في الإصدار 11.

ووفق "سكاي نيوز" فيما يخص الجزء الخلفي، لا يبدو أنه ستطرأ عليه تعديلات، باستثناء ضمه كاميرتين، مقابل 3 كاميرات كانت في النسخة السابقة.

وهناك أيضاً تكهنات بأن طراز آيفون 12 سيستخدم إطارا من الألومنيوم، على أن يعتمد طراز "برو" على الفولاذ المقاوم للصدأ.

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