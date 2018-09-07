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تشكيل لجنة لهواة الدراجات في السعودية

ستضع الخطط المناسبة لتطوير ونشر اللعبة

أعلن الاتحاد السعودي للدراجات، عن تشكيل "لجنة الهواة " التي تضم نخبة من هواة الدراجات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء والجبيل وعسير وجازان وتبوك، برئاسة عبدالله بن إبراهيم المزيد و 11 عضواً .

وأوضح اتحاد الدراجات، أن مهمة اللجنة وضع الخطط المناسبة لتطوير ونشر لعبة الدراجات للهواة في المملكة، والمشاكل والعقبات التي تواجه الدراجين وكيفية تذليل المعوقات لهم، إضافة لآلية دوري الهواة الثاني والسباقات والبرامج الخاصة بالدراجين الهواة لرفع المستوى الفني للدراجين وتطوير أدائهم واكتشاف المواهب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تشكيل لجنة لهواة الدراجات في السعودية
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للدراجات، عن تشكيل "لجنة الهواة " التي تضم نخبة من هواة الدراجات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء والجبيل وعسير وجازان وتبوك، برئاسة عبدالله بن إبراهيم المزيد و 11 عضواً .

وأوضح اتحاد الدراجات، أن مهمة اللجنة وضع الخطط المناسبة لتطوير ونشر لعبة الدراجات للهواة في المملكة، والمشاكل والعقبات التي تواجه الدراجين وكيفية تذليل المعوقات لهم، إضافة لآلية دوري الهواة الثاني والسباقات والبرامج الخاصة بالدراجين الهواة لرفع المستوى الفني للدراجين وتطوير أدائهم واكتشاف المواهب.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:07 PM

تشكيل لجنة لهواة الدراجات في السعودية

ستضع الخطط المناسبة لتطوير ونشر اللعبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,954

أعلن الاتحاد السعودي للدراجات، عن تشكيل "لجنة الهواة " التي تضم نخبة من هواة الدراجات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء والجبيل وعسير وجازان وتبوك، برئاسة عبدالله بن إبراهيم المزيد و 11 عضواً .

وأوضح اتحاد الدراجات، أن مهمة اللجنة وضع الخطط المناسبة لتطوير ونشر لعبة الدراجات للهواة في المملكة، والمشاكل والعقبات التي تواجه الدراجين وكيفية تذليل المعوقات لهم، إضافة لآلية دوري الهواة الثاني والسباقات والبرامج الخاصة بالدراجين الهواة لرفع المستوى الفني للدراجين وتطوير أدائهم واكتشاف المواهب.

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