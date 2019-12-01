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برلين.. أول صور للكنز المفقود من متحف "درسدن غرين فاولت"

أبرزها: جوهرة النسر الأبيض وقلادة الدرر البيضاء المكونة من 177 لؤلؤة

نشرت الشرطة الألمانية صوراً للكنز الثمين الذي سرقه لصوص من متحف "درسدن غرين فاولت" في مدينة درسدن شرقي ألمانيا.

وتضم قائمة المسروقات جوهرة النسر الأبيض، وقلادة الدرر البيضاء، المكونة من 177 لؤلؤة، والدبوس المزخرف الذي يحتوي على 660 قطعة من الألماس، ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر لتصل قيمة المسروقات إلى حوالي مليار يورو، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

وطبقاً لتحقيقات الشرطة قام اللصوص بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة قبل اقتحام نافذة المتحف، الذي كان المسؤولون عنه يتباهون سابقاً بأنه مؤمّن تماماً مثل قلعة "فورت نوكس"، الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد اقتحامه، سرق اللصوص المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من اليوروهات.

وكان قد اندلع حريق على جسر قريب من المتحف، ويعتقد أن الحريق قد تكون له صلة بانقطاع التيار الكهربائي عن المتحف، فيما فرّ اللصوص في سيارة ليموزين، ومكانهم الحالي غير معروف حتى الآن.

ويعود تاريخ المتحف إلى عام 1723، وتمت إعادة بنائه بعد الحرب العالمية الثانية.

متحف "درسدن غرين فاولت"

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برلين.. أول صور للكنز المفقود من متحف "درسدن غرين فاولت"
سبق

نشرت الشرطة الألمانية صوراً للكنز الثمين الذي سرقه لصوص من متحف "درسدن غرين فاولت" في مدينة درسدن شرقي ألمانيا.

وتضم قائمة المسروقات جوهرة النسر الأبيض، وقلادة الدرر البيضاء، المكونة من 177 لؤلؤة، والدبوس المزخرف الذي يحتوي على 660 قطعة من الألماس، ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر لتصل قيمة المسروقات إلى حوالي مليار يورو، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

وطبقاً لتحقيقات الشرطة قام اللصوص بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة قبل اقتحام نافذة المتحف، الذي كان المسؤولون عنه يتباهون سابقاً بأنه مؤمّن تماماً مثل قلعة "فورت نوكس"، الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد اقتحامه، سرق اللصوص المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من اليوروهات.

وكان قد اندلع حريق على جسر قريب من المتحف، ويعتقد أن الحريق قد تكون له صلة بانقطاع التيار الكهربائي عن المتحف، فيما فرّ اللصوص في سيارة ليموزين، ومكانهم الحالي غير معروف حتى الآن.

ويعود تاريخ المتحف إلى عام 1723، وتمت إعادة بنائه بعد الحرب العالمية الثانية.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
04:27 PM

برلين.. أول صور للكنز المفقود من متحف "درسدن غرين فاولت"

أبرزها: جوهرة النسر الأبيض وقلادة الدرر البيضاء المكونة من 177 لؤلؤة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت الشرطة الألمانية صوراً للكنز الثمين الذي سرقه لصوص من متحف "درسدن غرين فاولت" في مدينة درسدن شرقي ألمانيا.

وتضم قائمة المسروقات جوهرة النسر الأبيض، وقلادة الدرر البيضاء، المكونة من 177 لؤلؤة، والدبوس المزخرف الذي يحتوي على 660 قطعة من الألماس، ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر لتصل قيمة المسروقات إلى حوالي مليار يورو، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

وطبقاً لتحقيقات الشرطة قام اللصوص بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة قبل اقتحام نافذة المتحف، الذي كان المسؤولون عنه يتباهون سابقاً بأنه مؤمّن تماماً مثل قلعة "فورت نوكس"، الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد اقتحامه، سرق اللصوص المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من اليوروهات.

وكان قد اندلع حريق على جسر قريب من المتحف، ويعتقد أن الحريق قد تكون له صلة بانقطاع التيار الكهربائي عن المتحف، فيما فرّ اللصوص في سيارة ليموزين، ومكانهم الحالي غير معروف حتى الآن.

ويعود تاريخ المتحف إلى عام 1723، وتمت إعادة بنائه بعد الحرب العالمية الثانية.

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