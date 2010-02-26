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بالفيديو.. "في قبضة رجال الأمن" يستوقف زوَّار 911 في الجنادرية

عرض حالات تبرز قدرتهم على ضبط المتهمين

توقف زوار جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" أمام شاشات العرض التي خصصها الجناح لعرض فيديو، نشره الأمن العام مؤخرًا بعنوان "في قبضة رجال الأمن".

ويعرض الفيديو حالات، تبرز قدرة رجال الأمن على ضبط متهمين في ارتكاب أحداث جنائية ومرورية خلال ساعات من رصدها عبر شبكات مراقبة تلفزيونية وعدسات مواطنين ومقيمين.

وامتدح زوار الجناح الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في القبض على المخالفين، مؤكدين أن سرعة القبض على المخالفين بمنزلة الرسالة البالغة للإمكانات الأمنية التي توفرها الحكومة الرشيدة لضمان أمن وسلامة المجتمع.

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بالفيديو.. "في قبضة رجال الأمن" يستوقف زوَّار 911 في الجنادرية
سبق

توقف زوار جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" أمام شاشات العرض التي خصصها الجناح لعرض فيديو، نشره الأمن العام مؤخرًا بعنوان "في قبضة رجال الأمن".

ويعرض الفيديو حالات، تبرز قدرة رجال الأمن على ضبط متهمين في ارتكاب أحداث جنائية ومرورية خلال ساعات من رصدها عبر شبكات مراقبة تلفزيونية وعدسات مواطنين ومقيمين.

وامتدح زوار الجناح الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في القبض على المخالفين، مؤكدين أن سرعة القبض على المخالفين بمنزلة الرسالة البالغة للإمكانات الأمنية التي توفرها الحكومة الرشيدة لضمان أمن وسلامة المجتمع.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:28 AM

بالفيديو.. "في قبضة رجال الأمن" يستوقف زوَّار 911 في الجنادرية

عرض حالات تبرز قدرتهم على ضبط المتهمين

A A A
محمد حضاض - الرياض
1
5,647

توقف زوار جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" أمام شاشات العرض التي خصصها الجناح لعرض فيديو، نشره الأمن العام مؤخرًا بعنوان "في قبضة رجال الأمن".

ويعرض الفيديو حالات، تبرز قدرة رجال الأمن على ضبط متهمين في ارتكاب أحداث جنائية ومرورية خلال ساعات من رصدها عبر شبكات مراقبة تلفزيونية وعدسات مواطنين ومقيمين.

وامتدح زوار الجناح الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في القبض على المخالفين، مؤكدين أن سرعة القبض على المخالفين بمنزلة الرسالة البالغة للإمكانات الأمنية التي توفرها الحكومة الرشيدة لضمان أمن وسلامة المجتمع.

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