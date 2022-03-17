الأردن تحاصر كورونا بـ12 قرارًا.. لا صحف ورقية ولا نقل جماعي

تتضمن تعطيل العمل بالقطاع الخاص باستثناء الشؤون الصحية بالكامل

أعلنت الأردن اليوم عن 12 قرارًا لمنع انتشار فيروس "كورونا"، تضمنت تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، ومنع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص، منع التنقّل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبيّة وتوقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى، تعليق عمل وسائل النقل الجماعي .

تفصيلاً كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن أمجد عودة العضايلة بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن 12 قرارًا وافق عليها مجلس الوزراء الأردني لمنع انتشار فايروس "كورونا".



وقال "العضايلة": جاء ذلك بناءً على التطوّرات المحليّة والعالميّة لانتشار فيروس كورونا المستجدّ، واستمراراً للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها الحكومة سابقاً.

وأماط وزير الإعلام الأردني عن تفاصيل القرارات خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ظهر اليوم، حيث أوضح أن الحكومة الأردنية أطلقت موقعًا إلكترونيًا توعويًا يتيح كامل المعلومات حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار المرض.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة: مجلس الوزراء الأردني أصدر 12 قراراً لمحاصرة فايروس كورونا تتضمن تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني، عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى، تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتبّاع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين، منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص، منع التنقّل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة.

وأضاف: اشتملت القرارات كذلك على توقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى، تعليق عمل وسائل النقل الجماعي، بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات، إغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات فيها، إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحدّدها الدول المستضيفة لهم، إضافة إلى تطبّق هذه القرارات اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء، ولمدّة أسبوعين.

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 34 حالة صباح اليوم الثلاثاء وسط إجراءات احترازية تواصل الأردن القيام بها لمنع انتشار كورونا .