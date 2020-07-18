‏ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.

تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية.

أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية عبدالعزيز الشهري سبق 2020-07-18 تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية. ‏ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:51 PM

أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية تجاوبًا مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي





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تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية.

‏ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.