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وثيقة سرية.. إيران سعت للحصول على سلاح نووي عام 2002

الأولوية أعطيت لرأس حربي مثبت على صاروخ

كشفت وثيقة سرية نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيران كانت تسعى للحصول على سلاح نووي منذ عام 2002 على الرغم من ادعائها بأن استخدامها للتكنولوجيا مخصص للأغراض السلمية، وفقاً لما أوردته قناة "الحرة" اليوم (السبت).

وتظهر الوثيقة مقترحات لعلماء وخطوط عريضة بشأن الحصول على رأس حربي، مع إعطائهم الضوء الأخضر من قبل أكبر مسؤول نووي في طهران.

والوثيقة معنونة بتاريخ 28 نوفمبر 2002، وفيها يطلب مسؤول إيراني رفيع المستوى معايير رأس حربي مثبت على صاروخ.

ويوجد في الجزء العلوي الأيسر من الوثيقة ملاحظة من رئيس قسم العلوم النووية في إيران موشن فخري زادة، كتب فيها "بسم الله. الآن في مرحلة العلاج. الرجاء أرشفة النص الأصلي للوثيقة. فخري زادة".

وحصلت "ديلي ميل" على الوثيقة التي كانت ضمن آلاف الوثائق الأخرى، التي حصلت عليها المخابرات الإسرائيلية بعد عملية في مجمع في طهران في يناير 2018.

سلاح نووي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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وثيقة سرية.. إيران سعت للحصول على سلاح نووي عام 2002
سبق

كشفت وثيقة سرية نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيران كانت تسعى للحصول على سلاح نووي منذ عام 2002 على الرغم من ادعائها بأن استخدامها للتكنولوجيا مخصص للأغراض السلمية، وفقاً لما أوردته قناة "الحرة" اليوم (السبت).

وتظهر الوثيقة مقترحات لعلماء وخطوط عريضة بشأن الحصول على رأس حربي، مع إعطائهم الضوء الأخضر من قبل أكبر مسؤول نووي في طهران.

والوثيقة معنونة بتاريخ 28 نوفمبر 2002، وفيها يطلب مسؤول إيراني رفيع المستوى معايير رأس حربي مثبت على صاروخ.

ويوجد في الجزء العلوي الأيسر من الوثيقة ملاحظة من رئيس قسم العلوم النووية في إيران موشن فخري زادة، كتب فيها "بسم الله. الآن في مرحلة العلاج. الرجاء أرشفة النص الأصلي للوثيقة. فخري زادة".

وحصلت "ديلي ميل" على الوثيقة التي كانت ضمن آلاف الوثائق الأخرى، التي حصلت عليها المخابرات الإسرائيلية بعد عملية في مجمع في طهران في يناير 2018.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
09:37 PM

وثيقة سرية.. إيران سعت للحصول على سلاح نووي عام 2002

الأولوية أعطيت لرأس حربي مثبت على صاروخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وثيقة سرية نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيران كانت تسعى للحصول على سلاح نووي منذ عام 2002 على الرغم من ادعائها بأن استخدامها للتكنولوجيا مخصص للأغراض السلمية، وفقاً لما أوردته قناة "الحرة" اليوم (السبت).

وتظهر الوثيقة مقترحات لعلماء وخطوط عريضة بشأن الحصول على رأس حربي، مع إعطائهم الضوء الأخضر من قبل أكبر مسؤول نووي في طهران.

والوثيقة معنونة بتاريخ 28 نوفمبر 2002، وفيها يطلب مسؤول إيراني رفيع المستوى معايير رأس حربي مثبت على صاروخ.

ويوجد في الجزء العلوي الأيسر من الوثيقة ملاحظة من رئيس قسم العلوم النووية في إيران موشن فخري زادة، كتب فيها "بسم الله. الآن في مرحلة العلاج. الرجاء أرشفة النص الأصلي للوثيقة. فخري زادة".

وحصلت "ديلي ميل" على الوثيقة التي كانت ضمن آلاف الوثائق الأخرى، التي حصلت عليها المخابرات الإسرائيلية بعد عملية في مجمع في طهران في يناير 2018.

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